31 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

in

Bienvenue au tour d’horizon technologique de lundi. Le meilleur endroit pour découvrir tout ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures, à travers les nouvelles les plus importantes dans les gros titres.

Si vous avez un iPhone, mieux vaut ne pas faire de moto: Apple a reconnu que les appareils photo peuvent être endommagés par les vibrations.

Un énorme gâchis que les plateformes de streaming ont avec leurs films : Maintenant, Disney dit que toutes les sorties restantes à partir de 2021 sortiront d’abord dans les cinémas, avec une fenêtre de 30 jours.

Ne manquez pas les complets Avis sur le mobile Vivo V21 5G et les écouteurs JBL Reflect Flow Pro. Dans la section rapports, nous expliquons comment améliorer la connexion WiFi, applis pour nettoyer le mobile (sans mensonges), comment automatiser l’assistant Google, tout sur Android TV Box et les plaques à induction portables, et autres.

Actualités technologiques

A Singapour, ils ont déjà des robots qui patrouillent dans les rues. Lire les nouvelles

Pourquoi les pays adoptent le Bitcoin comme monnaie officielle : sera-ce l’Espagne à un moment donné ? Lire les nouvelles

C’est ainsi que les gangs de ransomware agissent et choisissent leurs victimes : il y a des lignes rouges qui ne se croisent pas. Lire les nouvelles

Dernières rumeurs d’événements Apple : iPhone 13 avec écran LPTO et 1 To de stockage, Apple Watch 7 et AirPods 3. Lire les nouvelles

Apple prévient que les caméras de votre iPhone peuvent être endommagées par les vibrations des moteurs de moto. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Comment ça marche et ce que l’on pourrait faire avec la connexion satellite de l’iPhone 13. Lire les nouvelles

L’iPhone SE 2022 serait l’iPhone 5G le moins cher du marché. Lire les nouvelles

Samsung brevète un Galaxy Note en ajoutant un appareil photo sans fil au S Pen. Lire les nouvelles

Vivo V21 5G, un mobile pour les amateurs de selfies. Lire l’analyse et l’avis

Débogage USB sur Android, comment en profiter. Lire le tutoriel

Automatisez votre quotidien avec les routines de l’Assistant Google. Lire le tutoriel

Ce sont les meilleurs accessoires iPhone MagSafe que vous pouvez acheter. Lire le rapport

Des applications qui nettoient vraiment votre mobile Android (pas de mensonges). Lire le rapport

J’ai utilisé plusieurs technologies pour améliorer ma connexion WiFi : je vais vous dire comment j’ai résolu mon problème de connectivité. Lire le rapport

Ordinateurs et tablettes

Comment accélérer votre connexion Internet en basculant sur le réseau 5 GHz de votre routeur depuis Windows 10. Lire le rapport

Amazon prépare ces deux grandes mises à jour pour votre Kindle. Lire les nouvelles

Mode de vie

Tables de cuisson à induction portables : conseils et guide pour choisir le modèle le plus adapté. Consulter le guide d’achat

JBL Reflect Flow Pro, le casque dédié aux sportifs. Lire notre analyse et avis

Plancha électrique pour cuisiner sans huile : caractéristiques, différences et tout ce que vous devez prendre en compte avant d’acheter. Lire le rapport

Comment laver les vêtements blancs : des astuces simples pour les rendre impeccables. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Tout ce que vous devez savoir sur Android TV Box pour rendre votre téléviseur ou votre moniteur intelligent. Lire les nouvelles

Disney recule et tous ses films pour le reste de 2021 sortiront d’abord en salles. Lire les nouvelles

Les astuces que les mineurs chinois utilisent pour éviter l’interdiction de jouer en ligne plus de 3 heures par semaine. Lire les nouvelles

Moteur

Le vélo électrique IKEA avec capsule de sieste. Lire les nouvelles

5 vélos électriques pas chers parfaits pour se déplacer en ville. Lire le rapport

Science

Nous sommes confrontés à l’été le plus chaud jamais enregistré, du moins aux États-Unis. Lire les nouvelles

Orca, la centrale électrique qui capte 4 000 tonnes de CO2 par an dans l’air et le transforme en un minéral inoffensif. Lire les nouvelles

L’OCU met en garde contre les dangers de consommer des aliments dans ce type d’emballage. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Cette technique pourrait créer n’importe quel type de structure basée sur l’art du kirigami. Lire les nouvelles

Au Royaume-Uni, vous pouvez adopter une cabine téléphonique et les gens les transforment en défibrillateurs et en bibliothèques. Lire les nouvelles

Ils construisent une statue de 58 mètres dédiée à un dieu guerrier que personne n’aime, et ils dépensent 18 millions d’euros pour la déplacer. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!