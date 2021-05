311 annonce la tournée été / automne 2021 “ Live From The Ride ”

Dans la foulée de son 30e anniversaire en tant que groupe, 311 a annoncé son retour sur la route avec un 36-date, d’un océan à l’autre “En direct de la course” tournée, du 21 août au 17 octobre, avec des invités spéciaux IRATION et IYA TERRA.

Nommé “En direct de la course” (comme un jeu sur “En direct de la ruche”, la série de concerts en direct que le groupe a lancée à partir de leur Studio de la ruche en 2020 lors de la pause de la tournée), la tournée 2021 marque le retour de l’un des groupes live les plus divertissants et les plus dynamiques du rock, mélangeant rock, rap, reggae et funk dans leur propre son hybride unique.

Les billets et les forfaits VIP commencent à être mis en prévente le mardi 18 mai à 10 h HP / 12 h HNC / 13 h HE, avec une mise en vente publique le vendredi 21 mai à 10 h, heure locale. Les forfaits 311 VIP incluent l’accès au soundcheck, la première entrée, les lots de produits dérivés et plus encore. Tous les billets et informations VIP sur 311.com.

Sélectionner “En direct de la course” les performances seront disponibles en streaming sur 311 Streamsystem, la plate-forme de diffusion en direct que le groupe a lancée en octobre 2020. Les détails seront annoncés dans les semaines à venir.

“Nous sommes ravis de reprendre la route et de ressentir cette énergie de spectacle en direct dont le groupe et nos fans ont soif”, a déclaré 311de Nick Hexum. «Les diffusions en direct ont été formidables, mais rien ne se compare à avoir nos fans là-bas en personne avec nous. Nous savons que cela va se sentir électrique lorsque nous montons sur scène chaque soir et que tout le monde célèbre l’expérience live!

le “En direct de la course” l’annonce de la tournée fait suite à la sortie de la semaine dernière de 311application mobile gratuite de; la nouvelle maison officielle du 311 fan club. L’application propose trois niveaux d’abonnement qui offrent un premier accès aux billets et aux packages VIP, ainsi que du contenu supplémentaire, des babillards électroniques, des exclusivités de merch, des rencontres virtuelles, etc. Pour plus d’informations, visitez app.311.com.

Lors d’une pause en tournée en 2020, 311 connecté avec les fans en ligne, en interprétant leurs six premiers albums sur six diffusions mensuelles en direct à partir de Studio de la ruche à Los Angeles sur le nouveau 311streamsystem.com. La réponse à Streamsystem a été si positive, 311 a décidé d’élargir l’expérience pour inclure des émissions sélectionnées de la “En direct de la course” visiter.

Formé en 1990 à Omaha, Nebraska, 311 est l’une des formations originales les plus anciennes du rock, aux côtés de légendes comme U2 et RADIOHEAD. 311Les célèbres spectacles en direct et le programme de tournées dédié leur ont valu un énorme succès auprès de la base, ayant joué plus de 2000 représentations dans 27 pays. Ils ont sorti treize albums studio, dont dix ont atteint le Top 10 du palmarès des 200 meilleurs ventes de Billboard, et se sont vendus à plus de neuf millions d’exemplaires aux États-Unis. “Vers le bas”, “Tout mélangé”, “Ambre”, “Chanson d’amour”, “Venez original”, “Beau désastre”, “Ne marchez pas sur moi”, “Hey vous” et “Coucher de soleil en juillet”.

La gamme 311 comprend Nick Hexum (chant / guitare), Tim Mahoney (guitare), SA Martinez (chanteur, dj), Chad Sexton (batterie), et Écrou en P (basse).

“En direct de la course” des dates de tournée:

21 août – Camden, NJ – Pavillon BB&T



22 août – Farmingville, NY – Amphithéâtre de l’hôpital communautaire de Long Island à Bald Hill



24 août – Bridgeport, CT – Amphithéâtre Hartford HealthCare



26 août – Portland, ME – Thompson’s Point



28 août – Boston, MA – Pavillon de la Leader Bank



29 août – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center



01 septembre – Baltimore, MD – Pier 6 / Pavillon MECU



02 septembre – Virginia Beach, VA – Amphithéâtre des prêts immobiliers de Veterans United



04 septembre – Wilmington, Caroline du Nord – Amphithéâtre Riverfront Park



05 septembre – Charlotte, Caroline du Nord – Festival du houblon et du porc *



07 septembre – Indianapolis, IN – Amphithéâtre TCU à White River State Park



08 septembre – Lincoln, NE – Amphithéâtre Pinewood Bowl



10 septembre – Chicago, IL – Pavillon de la Huntington Bank à Northerly Island



11 septembre – Milwaukee, WI – SummerFest ^



12 septembre – Waite Park, MN – L’amphithéâtre Ledge



15 septembre – Maryland Heights, MO – Saint Louis Music Park



16 septembre – Sterling Heights, MI – Amphithéâtre de la loterie du Michigan à Freedom Hill



18 septembre – Cleveland, OH – Pavillon Jacobs à Nautica



19 septembre – Cincinnati, OH – La scène du festival ICON à Smale Park



21 septembre – Alpharetta, GA – Amphithéâtre Ameris Bank



22 septembre – Jacksonville, FL – Daily’s Place



24 septembre – West Palm Beach, FL – Amphithéâtre financier iTHINK



25 septembre – Tampa, FL – Amphithéâtre de la coopérative de crédit MIDFLORIDA



28 septembre – Austin, TX – Amphithéâtre Moody à Waterloo Park



29 septembre – Irving, TX – Le pavillon de Toyota Music Factory



30 septembre – Kansas City, MO – Grinders KC



02 octobre – Morrison, CO – Amphithéâtre de Red Rocks



03 octobre – Albuquerque, NM – Amphithéâtre Isleta



05 octobre – Salt Lake City, Utah – Amphithéâtre USANA



07 octobre – Bend, OR – Amphithéâtre Les Schwab



08 octobre – Seattle, WA – Théâtre WaMu



10 octobre – Sacramento, Californie – Heart Health Park



13 octobre – Phoenix, AZ – Pavillon Ak-Chin



15 octobre – Irvine, Californie – Amphithéâtre FivePoint



16 octobre – San Diego, Californie – Amphithéâtre de la North Island Credit Union



17 octobre – Berkeley, CA – Théâtre grec

* IRATION et IYA TERRA n’apparaissant pas



^ IYA TERRA n’apparaissant pas