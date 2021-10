319 maglietta ajax Patric slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

634 maglia liverpool SilkeP

Aiuterebbe a creare corridoi per la fauna selvatica, rigenerare i boschi, ripristinare le zone umide e i corridoi fluviali e le aree selvatiche

Boris Johnson si è impegnato a proteggere il 30% del territorio entro il 2030 e afferma che il 26% è salvaguardato attraverso aree come i parchi nazionali

La visione 30 per 30 di The Wildlife Trusts si adatta perfettamente alla campagna Green Britain Needs You del Daily Express, che chiede più spazio per la natura

Gli ambientalisti affermano che solo il 10% della nostra terra è salvaguardata dalla fauna selvatica e gran parte di essa è in cattive condizioni

Ma sono designazioni paesaggistiche e la protezione o il ripristino della natura non è un requisito legale

I trust stanno anche quadruplicando una riserva naturale per aiutare la rara farfalla fritillary palustre nel Wiltshire, dando vita a 20 aree naturali urbane a Tyne and Wear e gestendo il pascolo tradizionale per la conservazione delle farfalle nel Radnorshire, nel Galles

Tra i progetti già avviati ci sono il rilancio degli stagni glaciali e l’espansione della brughiera su 140 acri a Norfolk

Craig Bennett, che un anno fa ha assunto la carica di amministratore delegato di Wildlife Trusts, è stato il pioniere del concetto di Wildbelt, una nuova designazione per proteggere la terra per il recupero della natura

Cerca di aiutare le specie in via di estinzione, dalle allodole alle arvicole d’acqua, ai ghiri e alle farfalle fritillary bordate di perle

