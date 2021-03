31e journée de la deuxième division: avant le match des Logroñés

26/03/2021 à 21h00 CET

Le Saragosse visitez ce samedi pour Stade Las Gaunas se mesurer avec Logroñés à son trente et unième tour de la deuxième division, qui débutera à 21 heures.

Le Logroñés Il a hâte de récupérer des points dans le match correspondant au trente et unième jour après avoir perdu son dernier match contre lui. Espagnol par un score de 4-0. De plus, les locaux ont gagné dans huit des 30 matches disputés à ce jour en deuxième division, avec 20 buts en faveur et 39 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Real Saragosse a réussi à vaincre le CD Mirandés 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Mathieu Peybernes, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Logroñés. Sur les 30 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Real Saragosse il en a remporté neuf avec 25 buts pour et 29 contre.

En tant que local, le Logroñés Il a gagné cinq fois, a été battu sept fois et a fait match nul deux fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’il glisse des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Real Saragosse Il a un bilan de deux victoires, 11 défaites et deux nuls en 15 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment dans le stade de la Logroñés et l’équilibre est une égalité pour l’équipe locale. La dernière fois que ces équipes ont joué dans ce tournoi était en janvier 2021 et le match s’est terminé par un résultat 2-0 en faveur du Saragosse.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième division, nous pouvons voir que le Real Saragosse ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de deux points. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-septième place avec 31 points au classement. Pour sa part, le Real Saragosse il compte 33 points et occupe la seizième place du classement.