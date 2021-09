31e journée de Major League Soccer : aperçu du match d’Atlanta United

09/10/2021 à 1:01 CEST

Les Atlanta jouera son trente et unième match en Major League Soccer contre le Ville d’Orlando, qui débutera samedi prochain à 13h00 dans le Stade Mercedes-Benz.

Les Atlanta United Il atteint le trente et unième match avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Nashville SC dans le match précédent par un score de 0-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 22 matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 25 buts pour et 28 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ville d’Orlando a été imposé à L’équipage de Colomb 3-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Daryl Digue, Urso junior et Van de l’eau, alors il espère répéter le marqueur, cette fois dans le fief de la Atlanta United. Sur les 22 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Ville d’Orlando il en a remporté 10 avec un chiffre de 33 buts pour et 26 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Atlanta United il a gagné quatre fois, été battu trois fois et a fait match nul trois fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Ville d’Orlando Il affiche un bilan de trois victoires, trois défaites et quatre nuls en 10 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Atlanta United, les chiffres montrent une défaite et trois nuls pour les hôtes. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la Atlanta. Le dernier match auquel ils ont joué Atlanta et le Ville d’Orlando dans ce tournoi, il a eu lieu en juillet 2021 et s’est terminé par un résultat de 3-2 pour les visiteurs.

En référence à leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de 11 points en faveur de Ville d’Orlando. L’équipe de Gonzalo pinéda Il arrive au match en huitième position et avec 27 points avant le match. Quant à son rival, le Ville d’Orlando, est troisième du classement avec 38 points.