31e journée de Major League Soccer : aperçu du match de Cincinnati

09/11/2021 à 02:00 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la trente et unième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Cincinnati et à Toronto FC dans le Stade de Nippert.

Les Cincinnati Il entre dans le trente et unième match avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Inter Miami par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des 21 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 21 buts pour et 38 contre.

Du côté des visiteurs, le Toronto FC il a été battu 3-1 lors du dernier match contre lequel il a joué Impact de Montréal, ainsi il cherchera une victoire contre le Cincinnati pour tracer le cap du championnat. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois avec un bilan de 26 buts pour et 47 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Cincinnati a réalisé un bilan de quatre défaites et cinq nuls en neuf matchs disputés à domicile, de sorte que les visites au stade Stade de Nippert Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Toronto FC Il a gagné deux fois et perdu 10 fois dans ses 13 matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui sera mesuré contre lui. Cincinnati.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade de Nippert et le bilan est de deux défaites en faveur de Cincinnati. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Cincinnati. La dernière fois qu’ils ont joué le Cincinnati et le Toronto FC dans la compétition c’était en juin 2021 et le match s’est terminé sur un 0-2 en faveur des locaux.

Concernant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant le match, le Cincinnati est en avance sur le Toronto FC avec une différence de deux points. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 17 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 15 points et occupent la quatorzième position du tournoi.