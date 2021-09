31e journée de Major League Soccer : aperçu du match des Red Bulls de New York

09/11/2021 à 01:01 CEST

Dimanche prochain à 01h00 se jouera le match de la trente et unième journée de la Major League Soccer, qui affrontera les Taureaux rouges et à DC United dans le Arène Red Bull.

Les Les Red Bulls de New York atteint le trente et unième match avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui le feu de Chicago par un score de 0-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 20 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 23 buts pour et 25 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le DC United a été imposé à Union de Philadelphie 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de reine, Kamara et bila, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Les Red Bulls de New York. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté neuf et ajoute un chiffre de 32 buts encaissés à 35 en faveur.

En tant que local, le Les Red Bulls de New York Il a gagné cinq fois, a perdu trois fois et a fait match nul deux fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le DC United a un bilan de deux victoires, sept défaites et trois nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Les Red Bulls de New York pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Les Red Bulls de New York et le bilan est de 19 victoires, 17 défaites et huit nuls pour les locaux. De même, l’équipe visiteuse cumule deux matches de suite sans connaître la défaite à l’extérieur face au Taureaux rouges. Le dernier match auquel ils ont joué Taureaux rouges et le DC United dans la compétition c’était en juillet 2021 et s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur des visiteurs.

Actuellement, le DC United il est en tête du classement avec huit points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Gerhard Struber il se classe à la douzième place avec 22 points à son tableau de bord. Pour sa part, DC United il a 30 points et se classe septième du tournoi.