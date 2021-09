31e journée de Major League Soccer : Aperçu du match des Whitecaps de Vancouver

09/10/2021 à 04:00 CEST

Samedi prochain à 04h00 se jouera le match de la trente et unième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Whitecaps de Vancouver et à Bois de Portland dans le Stade BC Place.

Les Whitecaps de Vancouver vient avec impatience le trente et unième jour après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Véritable lac salé dans son fief (4-1) et contre lui Los Angeles FC dans son domaine (2-1). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 22 matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de 29 buts pour et 32 ​​contre.

Pour sa part, Bois de Portland a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Dynamo de Houston en tant que visiteur et le Sondeurs de Seattle hors de son terrain, respectivement par 0-2 et 0-2, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Whitecaps de Vancouver. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté neuf et ajoute un chiffre de 39 buts encaissés à 31 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Whitecaps de Vancouver Il a réalisé des statistiques de six victoires, trois défaites et deux nuls en 11 matchs joués dans son stade, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. A la maison, le Bois de Portland Il a gagné trois fois et a fait match nul deux fois en 12 matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Whitecaps de Vancouver pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Dans le passé, il y a eu d’autres duels dans le Stade BC Place et les résultats sont six victoires, six défaites et deux nuls en faveur de la Whitecaps de Vancouver. La dernière fois qu’ils ont joué le Whitecaps de Vancouver et le Bois de Portland Dans cette compétition c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un 1-0 en faveur des locaux.

Actuellement, entre Whitecaps de Vancouver et le Bois de Portland il y a une différence d’un point dans le classement. A ce moment, le Whitecaps de Vancouver il compte 29 points et est en huitième position. De son côté, l’équipe visiteuse est septième avec 30 points.