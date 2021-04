31e journée de Premier League: aperçu du match de Fulham

08/04/2021 à 21:02 CEST

le Wolverhampton visitez ce vendredi pour Cottage Craven se mesurer avec Fulham dans son trente et unième match de Premier League, qui débutera à 21h00.

le Fulham a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant au trente et unième jour après avoir subi une défaite contre lui Aston Villa lors du match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 30 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 24 buts pour et 40 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Wolverhampton Wanderers il a été battu par 2-3 dans le dernier match qu’il a joué contre le Jambon de l’Ouest, afin qu’il cherche une victoire contre Fulham pour définir le cap du championnat. À ce jour, sur les 30 matchs que l’équipe a disputés en Premier League, ils en ont remporté neuf avec un chiffre de 30 buts pour et 41 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Fulham a gagné deux fois, a été battu neuf fois et a fait match nul quatre fois en 15 matchs joués jusqu’à présent, donc les visites du stade Cottage Craven Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, le Wolverhampton Wanderers Ils ont gagné quatre fois, perdu sept fois et fait match nul quatre fois en 15 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’ils devront consacrer beaucoup d’efforts à leur visite au stade. Fulham si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Cottage Craven et le solde est de deux victoires et trois nuls en faveur de la Fulham. À son tour, l’équipe à domicile accumule une séquence de cinq matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Wolverhampton. La dernière fois qu’ils ont joué au Fulham et le Wolverhampton dans ce tournoi c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé sur un 1-0 favorable à la Wolverhampton.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par neuf points en faveur de la Wolverhampton Wanderers. À ce moment, le Fulham il a 26 points et est en dix-huitième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 35 points et occupent la quatorzième position de la compétition.