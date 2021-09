32% de la population d’El Salvador utilise activement le portefeuille Bitcoin, la capacité du réseau Lightning dépasse les 2 900 BTC

in

28 septembre 2021

L’adoption du Bitcoin par le Salvador continue de gagner du terrain, comme en témoigne le nombre de personnes utilisant le portefeuille Bitcoin du gouvernement appelé Chivo.

Au cours du week-end, le président Nayib Bukele a affirmé sur Twitter que 2,1 millions de Salvadoriens utilisaient activement le portefeuille Chivo.

“Chivo n’est pas une banque, mais en moins de 3 semaines, elle compte désormais plus d’utilisateurs que n’importe quelle banque au Salvador et évolue rapidement pour avoir plus d’utilisateurs que toutes les banques du Salvador réunies.” « C’est sauvage ! »

Le 7 septembre, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain. Malgré les protestations et les sondages suggérant des critiques contre cette décision, déjà un tiers de la population du pays utilise la crypto-monnaie.

Pour diffuser l’adoption de Bitcoin dans le pays d’Amérique centrale, le gouvernement a offert une incitation de 30 $ en BTC à toute personne qui télécharge l’application. L’application de portefeuille a également dominé la catégorie Finance dans les magasins d’applications d’El Salvador, à la fois iOS APP Store et Google Play Store.

Comme le portefeuille Chivo, les guichets automatiques Bitcoin dans le pays ont également augmenté pour atteindre 205 pour devenir le troisième plus grand après les États-Unis et le Canada, qui en ont respectivement 23 588 et 1 938, selon Coin ATM Radar.

Cette adoption de Bitcoin facilite également la croissance de la solution de couche 2 Lightning Network qui permet des transactions bitcoin plus rapides et moins chères.

Avec 32% de la population salvadorienne intégrée au Lightning Network en moins de 3 semaines, la capacité du réseau a atteint un nouveau record de 2 947,67 BTC. Cette capacité a augmenté tout au long de cette année et, fin janvier, elle n’était que d’environ 1 050 BTC.

Comme la capacité du réseau, le nombre de nœuds et de canaux a atteint de nouveaux sommets de 27 186 et 74 153, respectivement.

Un nœud Lightning est un logiciel qui se connecte et interagit avec le réseau principal de blockchain et au sein du LN lui-même. Les nœuds ouvrent des canaux de paiement entre eux qui sont financés par BTC. Les transactions sont effectuées sur ces canaux et le solde n’est pas diffusé en chaîne, créant ainsi une deuxième couche au-dessus du réseau bitcoin.

La semaine dernière, Twitter a également annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permet de basculer avec Bitcoin sur le LN via l’application de paiement construite sur le réseau appelée Strike. Les utilisateurs de Twitter peuvent essentiellement utiliser n’importe quel portefeuille Bitcoin Lightning pour envoyer des conseils au compte Strike de quelqu’un.

Si cela se produit, cela pourrait favoriser l’adoption de Bitcoin et de Lightning Network.

