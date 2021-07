32 meilleurs cadeaux pour les amateurs d’astrologie en 2021 – Zodiac Gifts

Courtoisie

Vous savez de qui je parle : cette personne dans votre vie qui sait exactement quand aura lieu le prochain Mercure rétrograde ; quelle est la différence entre vos signes Soleil, Lune et Levant ; et comment naviguer dans l’application Co-Star pendant leur sommeil. S’il est grand temps qu’ils reçoivent un cadeau de toi (que ce soit pour leur anniversaire, en guise de remerciement ou simplement parce que), alors ne cherchez pas plus loin qu’ici, car nous avons des cadeaux stellaires pour les amateurs d’astrologie.

Qu’il s’agisse d’un guide pour survivre à votre retour de Saturne ou de la compréhension de votre thème natal en passant par des bijoux du zodiaque vraiment époustouflants et des bougies d’anniversaire personnalisées, je vous promets que ces cadeaux astrologiques sont trop beaux pour être laissés de côté. (Vous pourriez même vouloir vous procurer un petit « sumthin », aussi.) Alors allez-y et faites défiler pour 32 cadeaux du zodiaque qui seront parfaits pour tout ami amoureux de l’horoscope.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1

ce livre utile

Guide de survie du retour de Saturne : naviguer dans ce rite de passage cosmique

Si votre cadeau est un bébé des années 90, il y a de fortes chances qu’il passe par son Saturn Return RN. Donnez-leur le cadeau de conseils via ce livre sur la survie de ce moment majeur de passage à l’âge adulte astrologique.

deux

cette bougie personnalisée

Bougie date de naissance Birthdate Co. birthdate.co

38,00 $

Une bougie personnalisée conçue en tenant compte de leur date de naissance pourrait être l’une des idées cadeaux les plus intéressantes qu’Internet puisse offrir en ce moment. Il suffit d’inscrire l’anniversaire de votre bien-aimé et vous pourrez acheter une bougie avec un parfum personnalisé et une étiquette personnalisée qui comporte une description de la personnalité, des informations sur sa planète dirigeante, une explication de sa carte de tarot emblématique et bien d’autres idées sympas.

3

cette palette de maquillage cosmique

Palette de fards à paupières Mercury Retrograde Huda Beauty sephora.com

67,00 $

Si votre cadeau est un accro à la beauté, procurez-lui cette palette de fards à paupières super pigmentés inspirée du tant redouté Mercury Retrograde.

4

ce joli t-shirt bébé

T-shirt Zodiac en Lion Réalisation Par realisationpar.com

69,00 $

S’ils sont très fiers du signe solaire, alors un t-shirt court du zodiaque pourrait bien l’être.

5

ces dessous de verre scintillants

Sous-verres Constellation (Ensemble de 4) West Elm westelm.com

30,00 $

Ou peut-être habiller leur maison avec un ensemble de sous-verres étoilés.

6

cet imprimé chic

Scorpion Zodiaque Art Print ThePrintableConcept etsy.com

24,00 $

Cette boutique Etsy propose des tonnes d’impressions d’art inspirées du zodiaque qui transformeront vraiment n’importe quelle pièce.

7

certains fiers merch du zodiaque

T-shirt The Most Aries-y Aries Cosmopolitan cosmopolitan.com

25,00 $

Les bonnes personnes de Cosmo (attendez, c’est nous !) savent que vous AIMEZ votre contenu astro, alors ils (nous) avons créé une collection de produits inspirés de l’astrologie pour maintenir les vibrations cosmiques. Vérifiez tout cela ici!

8

ce joli verre

Verre à vin Astrologie Produits peu communs uncommongoods.com

16,00 $

Si votre ami aime boire un bon verre, offrez-lui un de ces magnifiques verres à vin avec son signe soleil dessus. Ou mieux encore, procurez-leur un ensemble de trois – un pour leurs signes Soleil, Lune et Rising.

9

ce collier médaillon

Collier Médaillon Zodiaque Joolz par Martha Calvo révolution.com

141,00 $

Cet étourdisseur d’or est si joli, ils ne voudront jamais l’enlever.

dix

ce jeu amusant

Quel est votre signe? Le jeu d’horoscope pour les amoureux de l’astrologie amazon.com

19,99 $

Si votre groupe d’amis se concentre sur l’astrologie, ils adoreront jouer à ce jeu à chaque réunion !

Onze

ce livre perspicace

Vous êtes né pour ça : l’astrologie pour l’acceptation de soi radicale

Pour une expérience vraiment perspicace, offrez-leur ce livre qui les aidera à mieux comprendre leur thème natal.

12

cette pochette métallique

Pochette Constellation Missoma missoma.com

77,00 $

La collection de pochettes du zodiaque de Missoma est si jolie et parfaite pour garder les petits objets de valeur en sécurité.

13

cette lecture de carte de naissance

Livre de date de naissance Birthdate Co. birthdate.co

95,00 $

Pour le cadeau ultime, offrez-leur une lecture personnalisée de leur thème astral conservé dans un livre sur mesure. Promettez qu’ils voudront garder ça pour toujours.

14

ce plateau de fromages céleste

Ustensiles de service à fromage céleste Marchandises peu communes uncommongoods.com

19,99 $

Le voici, le cadeau parfait pour tous ceux qui aiment l’astrologie et les plateaux de fromages décadents.

quinze

ces pantalons de survêtement confortables

Pantalon de survêtement Boyfriend Sagittaire Good American goodamerican.com

75,00 $

Une paire de pantalons de survêtement confortables avec leur signe soleil dessus est * le baiser du chef * pour les jours de farniente passés à se prélasser à la maison.

16

cette petite lampe de lune

Lampe Lune Balkwan amazon.com

16,99 $

Encouragez-les à exploiter la puissance de la Pleine Lune tous les soirs avec cette adorable petite lampe lunaire. (Et, oui, il est rechargeable ! Aucune pile requise !)

17

ce coussin d’inspiration léo

Oreiller à crochet Leo Jungalow jungalow.com

75,00 $

Et c’est. Le Lion dans votre vie a besoin de ce coussin.

18

ces boucles d’oreilles du zodiaque

Boucles d’oreilles Zodiac Arms Of Eve révolution.com

75,00 $

Changez leur jeu de bijoux avec des boucles d’oreilles en or inspirées du zodiaque.

19

ce projecteur de lumière galaxie

BlissLights Sky Lite 2.0

BlissLights amazon.com

Honnêtement, s’asseoir sous ce projecteur de lumière galactique aux couleurs changeantes est une véritable expérience cosmique.

vingt

une tasse de café amusante

Tasse à café Cancer AstralWeekend etsy.com

27,99 $

Une tasse à café lumineuse et gaie avec leur signe dessus rendra les matins tellement meilleurs.

vingt-et-un

ce costume élégant

Combinaison deux pièces à motif d’astrologie Utilisateurs vus farfetch.com

625,00 $

22

cette coque de téléphone

Balance x Astrologie x Zodiaque CASETiFY casetify.com

59,00 $

Un cadeau mignon et protecteur ? Vers le bas.

2. 3

cette impression d’art colorée

Signe du Cancer du zodiaque Impression d’Art thepairabirds etsy.com

20,00 $

Pour l’amateur d’astrologie qui s’est essayé un peu à la décoration d’intérieur.

24

cette magnifique bougie

Quel est votre signe? Bougie pot en céramique Cynthia Rowley cynthiarowley.com

46,00 $

Une bougie inspirée de l’astrologie qui a l’air aussi bonne qu’elle sent.

25

ce superbe plateau

Zodiac Tray Viso Project saksfifthavenue.com

90,00 $

Que ce soit pour exposer du parfum ou tenir leurs clés sur la table d’entrée, ce plateau inspiré du zodiaque est tout simplement trop joli pour ne pas être sorti.

26

ce sweat douillet

Sweat-shirt Vierge fils et aiguillesCHI etsy.com

50,00 $

Tirez parti de la tendance de la mode collégiale et offrez-leur ce sweat-shirt à lettres.

27 Pochette en toile à appliqués brodés Zodiac

OLYMPIA LE-TAN net-a-porter.com

1 370,00 $

D’accord, je sais que le prix de celui-ci est un peu élevé, mais regardez à quel point cet embrayage est cool ???

28

ce collier superposé

Collier Zodiaque Sagittaire Jennifer Behr farfetch.com

250,00 $

Ce collier du zodiaque en couches est tellement magnifique et rehausserait totalement n’importe quelle tenue.

29

ce livre de relations

L’astrologie de vous et moi : comment comprendre et améliorer chaque relation dans votre vie Gary Goldschneider amazon.com

Il y a de fortes chances que votre cadeau (et presque tout le monde sur cette planète) ait déjà recherché la compatibilité de sa relation astrologique avec son béguin. Alors ils seront ravis de déballer ce livre !

30

cette écharpe colorée

Écharpe signe du zodiaque Fraas bloomingdales.com

68,00 $

Une écharpe colorée peut instantanément faire une tenue. Pourquoi ne pas en obtenir un avec leur signe dessus ?

31

cet imprimé d’inspiration vintage

Affiche d’astrologie vintage JasmineMadeThat etsy.com

15,00 $

Cette boutique Etsy propose un choix d’imprimés inspirés du vintage et de l’astrologie. Et ils sont tous tellement mignons !

32

cette robe nuisette

Le 1996 en Zodiac Réalisation Par realisationpar.com

250,00 $

Une robe en soie avec des tonnes de motifs du zodiaque est parfaite pour votre cadeau élégant.

Kim Duong Shopping Editor Kim Duong est l’éditeur de shopping chez Cosmopolitan, couvrant des choses mignonnes qui valent réellement votre $$$ durement gagné.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous