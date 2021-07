32 morceaux pour votre célébration

Comme Noël et le fisc, on peut compter sur les anniversaires pour arriver une fois par an. La plupart d’entre nous ne pouvons pas les attendre quand nous sommes jeunes, même si nous commençons peut-être tranquillement à les craindre en vieillissant. Quelles que soient les circonstances, cependant, nous espérons certainement que votre anniversaire sera un motif de célébration, alors voici les meilleures chansons d’anniversaire d’uDiscover pour la bande-son de la célébration des cartes d’anniversaire, du déballage frénétique des cadeaux et de la consommation de beaucoup trop de gâteaux (et, éventuellement, de l’alcool).

Pendant que vous lisez, écoutez notre Joyeux anniversaire! liste de lecture ici.

Stevie Wonder – Joyeux anniversaire

De Stevie WonderAcclamé par Hotter Than July, “Happy Birthday” a été écrit en hommage à l’anniversaire de feu et grand Dr. Martin Luther King, Jr dans le cadre de la campagne pour en faire une fête nationale.

Images modifiées – Joyeux anniversaire

Le plus gros succès de ce groupe de new wave écossais de 1981 est toujours aussi plein d’entrain, insouciant et festif que les chansons d’anniversaire viennent. Il a également figuré dans le film d’anniversaire par excellence Sixteen Candles et a été couvert de manière assez mémorable par The Ting Tings sur Yo Gabba Gabba.

Les Crêtes – 16 Bougies

Sweet 16 est toujours une étape importante aujourd’hui, mais c’était particulièrement important dans les années 50 et 60. Neil Sedaka avait sa propre interprétation pour les célébrations du 16e anniversaire appelée “Happy Birthday Sweet Sixteen”, mais la chanson la plus populaire de cette époque pour ce groupe d’âge était “16 Candles”, un air qui devint plus tard la chanson titre du 1984 Film de John Hughes.

Leslie Gore – C’est ma fête

OK, « It’s My Party » examine certes un côté plus mélancolique de ce qui devrait être une journée spéciale, mais bon, c’est toujours une bonne chanson et c’est votre fête, après tout. Si votre Johnny est parti avec une Judy, vous devriez vous sentir libre de pleurer.

Katy Perry – Anniversaire

Des organisateurs de soirées auraient été embauchés pour aider à produire la vidéo de ce hit du Top 40 de Katy Perry‘s Prism album dans lequel les téléspectateurs ont droit à un certain nombre de gâteaux d’anniversaire créatifs tout au long. Miam!

Madonna – Chanson d’anniversaire

Étrangement, seulement un morceau bonus de MDNA de Madonna, pourtant ce morceau exubérant est parfait pour une célébration d’anniversaire de tout âge.

Les Smiths – Malheureux anniversaire

Un autre du côté obscur de la lune d’anniversaire, Morrissey vient vous souhaiter de nombreux retours misérables lors de votre journée spéciale.

Drake – Ratchet Joyeux anniversaire

Drake savait qu’ouvrir une chanson avec la phrase “C’est ton f—in’ anniversaire/C’est af—in’ Celebration” allait attirer un peu l’attention. Il avait raison. C’est désormais un classique moderne de l’anniversaire.

Rascal Flatts – Mon souhait pour vous

« My Wish For You » de Rascal Flatts peut être utilisé pour à peu près n’importe quelle occasion spéciale, étant donné la nature générale de ses paroles inspirantes. Pour quelqu’un qui essaie d’envoyer un message d’anniversaire sincère, cela fonctionne à chaque fois.

The Tune Weavers – Joyeux, joyeux anniversaire bébé

Les vacances et les jours spéciaux sont les plus difficiles pour les cœurs brisés. Cet air est une chanson de rupture mélancolique, chantée du point de vue de quelqu’un qui écrit une note à son ancien partenaire. Exemple de paroles : « J’espère que je n’ai pas gâché votre anniversaire, je n’agis pas comme une dame / Je vais donc vous fermer cette note avec bonne chance et mes voeux aussi. »

Taylor Swift – Ne jamais grandir

Tout grand auteur-compositeur-interprète a beaucoup à dire sur le vieillissement et les anniversaires. Et c’est ainsi avec Taylor Swift. Son meilleur est l’ode inspirante, “Never Grow Up”.

l’oiseau et l’abeille – Anniversaire

l’oiseau et l’abeille emploient une électropop élégante pour cette belle chanson d’anniversaire personnelle qui crescendos avec, “Je t’aimerai le jour de ton anniversaire / Je t’aimerai mieux qu’eux.”

Don McLean – Chanson d’anniversaire

Chanson de célébration sentimentale mais passionnée du célèbre hit-maker « American Pie ».

Loretta Lynn – Joyeux anniversaire

Une autre chanson d’anniversaire avec une piqûre dans le conte, sur “Happy Birthday”, la légende du country Loretta Lynn souhaite un joyeux anniversaire et aussi un adieu affectueux à un ex-beau. Prends ça, mon gars !

Ils pourraient être des géants – plus âgés

« Tu es plus vieux que jamais… et maintenant tu es encore plus vieux ! » chantez ces excentriques popsters américains, en enfonçant le clou sur ce petit numéro festif.

Les cubes de sucre – Anniversaire

L’alt-pop islandaise éthérée ne vient peut-être pas aussi facilement à l’esprit lorsque l’on considère une chanson d’anniversaire, mais ce mystérieux tube indie-pop de 1987 était la première fois que le monde entier entendait la voix remarquable de Bjork.

Peter Hammill – Spécial anniversaire

Probablement la sélection la plus oblique ici, dans laquelle le leader de Van Der Graaf Generator parle lyriquement de Hansel et Gretel et des perroquets dans le garde-manger plutôt que des gâteaux, des bougies et des jeux de société. Excellent morceau pour la fête d’anniversaire art-rock exigeante, cependant.

Steppenwolf – À votre anniversaire

Vous ressentez le besoin d’un rock acide noueux pendant que vous coupez votre gâteau ? Pas de problème, essayez cette tranche saine extraite de l’album du groupe de 1969, At Your Birthday Party.

Enfant du Destin – Anniversaire

Asseyez-vous, détendez-vous et laissez Destiny’s Child gérer votre journée spéciale. C’est le message de cette chanson sensuelle de leur album de 1998.

Selena Gomez – Anniversaire

Faire la fête trop fort ? Selena Gomez a la réponse. Dites-leur simplement que c’est votre jour spécial. (Ils ne savent pas, alors ça va.)

2 Chainz feat. Kanye West – Chanson d’anniversaire

Nous ne gâcherons pas le souhait spécial d’anniversaire de 2 Chainz ici, mais disons simplement que cette chanson de rap de 2012 montre très clairement ce qu’il recherche.

Les Beatles – Anniversaire

Écrit par John Lennon et Paul Mccartney et trouvé sur l’excellent The White Album, “Birthday” est un incontournable pour tous les DJ décents sur lesquels se rabattre lors de l’annonce des anniversaires à l’antenne. Dansons!

Sufjan Stevens – Joyeux anniversaire

Cette première chanson de Sufjan Stevens n’est pas exactement une chanson de joyeux anniversaire, mais comme une grande partie de son catalogue, elle a une intensité émotionnelle égalée par peu d’autres.

Jeremih – Sexe d’anniversaire

Le premier single du premier album de Jeremih, “Birthday Sex”, décrit essentiellement le reste de sa carrière. À peu près les seules paroles que nous pouvons réimprimer ici sont : “Tu m’embrasses si doucement (goûte comme celles d’Hershey).” R&B spécial pour une playlist spéciale anniversaire.

Twista – Anniversaire

Twista fait un travail incroyable sur cette chanson d’anniversaire en intégrant chaque signe astrologique de manière transparente dans la mélodie. Peu importe quand vous êtes né, Twista est là pour vous.

Bizarre Al Yankovic – La chanson d’anniversaire

Vous cherchez l’une des meilleures interprétations punk de la chanson de joyeux anniversaire ? Étonnamment, Weird Al Yankovic en a un excellent, avec un solo d’accordéon déchirant.

50 Cents – Dans Da Club

Même si ce n’est pas vraiment votre anniversaire, selon 50 Cent, cette chanson à succès de 2003 est devenue un hymne pour les fêtards du monde entier lors de cette date spéciale.

Trey Songz – Dis Aah

C’est ton anniversaire ? Les boissons sont sur Trey Songz dans ce hit pop rap de 2010 avec Fabolous.

Nouveaux enfants sur le bloc – Joyeux anniversaire à vous

L’un des plus grands groupes de garçons des années 80 connaissait une chose ou deux sur les ballades, et cette chanson d’anniversaire voit le groupe ralentir pour devenir personnel dans son souhait d’anniversaire pour l’auditeur.

Rihanna – Gâteau d’anniversaire

“Ce n’est même pas mon anniversaire” chante Rihanna sur ce petit numéro coquelicot. Mais nous supplions de différer. Nous parions qu’il y a un gâteau chargé de bougies caché quelque part.

will.i.am feat. Cody Wise – C’est mon anniversaire

will.i.am des Black Eyed Peas sait faire la fête, et sur ce morceau inspiré de « Urvasi, Urvasi » d’AR Rahman il le prouve.

Marilyn Monroe – Joyeux anniversaire Monsieur le Président

L’interprétation la plus emblématique de « Happy Birthday » de tous les temps ? Très probablement. Marilyn Monroe a chanté cette version sensuelle à John F. Kennedy en 1962. La prétendue réponse de Kennedy ? “Je peux maintenant me retirer de la politique après m’avoir fait chanter Joyeux anniversaire d’une manière si douce et saine.”