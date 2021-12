32 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Bienvenue dans le briefing technique de 6h30. L’actualité des dernières 24 heures, dans une poignée d’actualités indexées en gros titres.

Oppo rejoint la mode de mobiles pliants. Il a présenté le spectaculaire Oppo Trouver N, avec charnière de livre.

Il semble que le opposer son veto aux entreprises chinoisesCe n’était pas seulement le truc de Trump. Hier, les États-Unis ont été mis sur liste noire au fabricant de drones DJI.

Google est à bout de patience : les travailleurs qui ne reçoivent pas le vaccin seront licenciés.

Actualités technologiques

Google est clair : les travailleurs qui ne respectent pas la politique de vaccination perdront leur emploi. Lire les nouvelles

Les États-Unis reviennent à leurs anciennes habitudes et commencent à opposer leur veto aux entreprises chinoises : cela commence par DJI. Lire les nouvelles

Elon Musk remet ça : la valeur d’une crypto-monnaie monte en flèche après avoir annoncé qu’ils l’accepteraient chez Tesla. Lire les nouvelles

Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs ordinateurs portables. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Les 13 meilleurs jeux de console portés sur Android. Lire les nouvelles

Oppo Find N : c’est le mobile qui met Oppo dans la course au pliage. Lire les nouvelles

Votre iPhone a une nouvelle fonctionnalité que vous devez activer avant de mourir. Lire les nouvelles

IBM et Samsung annoncent une nouvelle puce qui pourrait étendre votre batterie mobile à une semaine. Lire les nouvelles

WhatsApp vous permet d’écouter les messages vocaux avant qu’ils ne soient envoyés après leur dernière mise à jour. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

La nouvelle mise à jour de Windows 11 supprime une partie de l’ancienne interface Windows. Lire les nouvelles

Samsung officialise sa nouvelle Galaxy Tab A8 : écran 10,5 pouces et batterie 7 040 mAh. Lire les nouvelles

Mode de vie

Pourquoi si 90% du Bitcoin a déjà été extrait, il faudra 120 ans pour voir la dernière monnaie. Lire les nouvelles

Opal C1 est la reine des webcams pour streamers avec une qualité similaire à une caméra sans miroir. Lire les nouvelles

Bombe Xiaomi : met en vente une nouvelle smartwatch pas chère avec SpO2 et GPS à un prix surprenant. Lire les nouvelles

La nouvelle Redmi Watch 2 Lite de Xiaomi arrive en Espagne et promet de renverser ses prédécesseurs. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que Shein et comment fonctionne le géant chinois des vêtements en ligne pas chers qui menacent Zara, Primark ou H&M. Lire le rapport

Guide cadeaux et conseils shopping pour ce Noël 2021. Consulter le guide d’achat

Lidl surprend avec un nouvel appareil : le mixeur à soupe chaude. Lire les nouvelles

Avec cette super astuce vous préparerez une présentation de saucisses pour ce Noël qui fera parler les gens. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Après Friends, l’autre retrouvaille la plus attendue arrive aujourd’hui sur HBO Max Espagne. Lire les nouvelles

NVIDIA présente ses PC inspirés de Matrix Resurrections, mais comme ses cartes RTX, ils ne peuvent pas être achetés. Lire les nouvelles

Plus de retards sont attendus en 2022, mais il y aura aussi plus de jeux exclusifs. Lire les nouvelles

Minecraft est déjà le jeu le plus populaire de l’histoire sur YouTube. Lire les nouvelles

Moteur

La voiture caméléon : BMW fabrique une voiture qui changera de couleur avec un bouton. Lire les nouvelles

Les 6 situations les plus courantes dans un rond-point et comment agir pour éviter les risques et les amendes selon la DGT. Lire les nouvelles

Tous les changements que vous devez savoir pour passer l’ITV en 2022. Lire les nouvelles

Cette borne électrique permet de recharger jusqu’à 2 000 véhicules électriques par jour. Lire les nouvelles

La Tesla Model 3 est mise en quarantaine en raison d’un accident mortel à Paris. Lire les nouvelles

La science

Le Portugal lance des poissons cultivés en laboratoire : du bar sans arêtes, des microplastiques et du mercure. Lire les nouvelles

Pour la première fois dans l’histoire, l’être humain a touché le soleil. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Dernier engouement sur Twitter : plus d’un millier de personnes prétendent faire la queue devant McDonald’s en direct. Lire les nouvelles

Ce robot escalade les plafonds et les murs pour que les travailleurs n’aient pas à le faire. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!