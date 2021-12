32 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Le dernier résumé de l’actualité de l’année commence. Nous disons au revoir à 2021 comme nous le faisons chaque matin : compter ce qui s’est passé dans le monde de la technologie au cours des dernières 24 heures. Bienvenue!

Apple a commandé la fermeture d’une usine d’iPhone en Inde, après que 259 femmes ont subi une intoxication alimentaire. Ils étaient logés surpeuplés, ils dormaient par terre parmi les rats, la nourriture avait des vers et les toilettes n’avaient pas d’eau courante.

Le dernier jour de l’année suppose aussi la fin de BlackBerry OS, le système d’exploitation de certains mobiles pionniers, l’Apple des années 90. Il ne sera plus mis à jour en 2022.

2021 a été l’année des crypto-monnaies, au point que vous pouvez déjà acheter le Roscón de Reyes avec des Bitcoins. Mais qui va payer un gâteau avec une pièce qui peut valoir le double en quelques semaines ?

Actualités technologiques

Pourquoi certains experts prétendent que le crash actuel de Bitcoin est en fait une bonne nouvelle.

Ils ferment une usine d'iPhone en Inde avec 250 intoxiqués après avoir trouvé des rats, de la nourriture avec des vers et des toilettes sans eau courante.

Il engage des experts de la NASA pour récupérer 387 millions d'euros de bitcoins qu'il a jetés, mais ils ne lui en donnent pas l'autorisation.

BlackBerry OS dit au revoir pour de bon et cessera de fonctionner dans moins d'une semaine.

MetaFest 2022 : la fête virtuelle du Nouvel An où les invités ne feront pas la queue et n'auront pas à se soucier du Covid-19.

2021 a été l'année des crypto-monnaies et maintenant vous pouvez même acheter des roscones de reyes avec du bitcoin.

Votez pour vos produits, services et marques préférés aux Computer Hoy Awards 2021 et vous pouvez gagner des cadeaux fantastiques d'une valeur de plus de 11 000 euros.

Téléphones portables

Telegram est mis à jour avec des emojis animés plus gros, des spoilers et d'autres nouvelles.

Xiaomi pourrait préparer un appareil avec un écran pliable dans le style du Galaxy Z Fold 3 et avec un support pour un stylet.

Fuite de la première vidéo promotionnelle du OnePlus 10 Pro dans laquelle le nouveau module de caméra est apprécié.

Comment protéger votre compte pour éviter les arnaques sur WhatsApp.

Ce sont les meilleurs téléphones Oppo que vous pouvez acheter en 2022.

Ce sont les meilleurs téléphones POCO que vous pouvez acheter en 2022.

Ordinateurs et tablettes

Les cartes graphiques Intel Arc seront bien plus puissantes que prévu : à la recherche des NVIDIA RTX 3070 Ti et RTX 3060 Ti.

Mode de vie

Les 5 conseils d'Elon Musk si vous êtes jeune et que vous voulez réussir dans la vie.

Apple travaille sur une Apple Watch qui ne nécessite pas de bouton physique : uniquement des gestes et des frappes.

ComputerHoy.com répond : ce sont les meilleurs achats de notre équipe en 2021.

Gifs animés pour féliciter sur WhatsApp la fin de l'année 2021 et l'arrivée de 2022.

25 Saint-Sylvestre et voeux du Nouvel An 2022 pour WhatsApp.

Cette excellente astuce de nettoyage enlève très facilement les taches de déodorant.

Trucs et astuces pour économiser sur Oscaro lors de vos achats en ligne.

Loisirs et jeux

La Russie complique la tâche de Netflix et si la plateforme de streaming veut continuer dans le pays, elle devra diffuser des chaînes de télévision.

OLED EX : LG a présenté son alternative à la Mini LED avec des panneaux 30% plus fins.

Moteur

Comment la nouvelle taxe d'immatriculation vous affecte si vous avez acheté une voiture en 2021 mais qu'elle vous est livrée en 2022.

L'avenir électrique de plus en plus proche : Hyundai ferme sa division moteurs à combustion.

La science

Avant la fin de la décennie, il y aura des humains sur Mars : Elon Musk en joue.

Le premier tweet écrit avec le pouvoir de l'esprit est arrivé.

Elon Musk commence à promouvoir le Tesla Bot et le compare à C-3PO et R2-D2.

La Chine démontre les capacités de son dernier satellite espion au-dessus de San Francisco.

Un dernier correctif sur le lancement de James Webb a permis d'économiser du carburant pour 10 ans d'autonomie.

Raisons pour lesquelles le test d'antigène peut donner un faux résultat.

Les curiosités du jour

Ce distributeur domestique transforme l'air en 10 litres d'eau minérale par jour.

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. De ComputerHoy.com, nous vous souhaitons un joyeux réveillon du Nouvel An et nos meilleurs vœux pour 2022. Bonne année !