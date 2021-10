32 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

C’est vendredi, donc avant la pause du week-end, passons en revue les meilleures nouvelles de la matinée, dans l’aperçu actuel. Bienvenue!

Hier, c’était le jour des présentations mobiles. Samsung a annoncé le nouveau Galaxy M52 5G et Galaxie M22, et realme le tout nouveau realme 8i.

Nouveau escroqueries ils utilisent comme un crochet la troisième dose du vaccin Covid-19 ou des bloqueurs de publicité, pour introduire des logiciels malveillants sur votre mobile. Fais attention!

Après quoi Epic Games a dénoncé Apple… maintenant Google dénonce Epic. Et c’est que les revenus de Fortnite sont trop juteux…

Actualités technologiques

Le chiffrement de bout en bout commence à atteindre les sauvegardes WhatsApp. Lire les nouvelles

Twitter commencera à diffuser des publicités entre les réponses aux tweets. Lire les nouvelles

La mairie de Saragosse est la première à vendre des NFT basés sur les traditions de la ville. Lire les nouvelles

La nouvelle arnaque pour pirater votre WhatsApp utilise la troisième dose du vaccin comme un crochet. Lire les nouvelles

Le numéro 601 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! Lire les nouvelles

La nouvelle stratégie de Facebook pour contenir les fuites est divulguée. Lire les nouvelles

Bloqueurs de publicités Ajout de publicités et d’arnaques – Voici comment fonctionne cette nouvelle arnaque sur Internet. Lire les nouvelles

Téléphones portables

La nouvelle version de Realme UI 3 s’inspire des nouveautés de ColorOS 12 et nous savons déjà quand elle sortira. Lire les nouvelles

Samsung présente les nouveaux Galaxy M52 5G et Galaxy M22 pour rivaliser dans la gamme d’entrée et dans la moyenne la plus puissante. Lire les nouvelles

Le realme 8i est déjà une réalité en Espagne : écran 120 Hz, MediaTek Helio G96 et appareil photo 50 Mpx. Lire les nouvelles

Les spécifications du mobile pliable d’Oppo apparaissent dans une fuite. Lire les nouvelles

10 applications et jeux gratuits que vous devez installer dès maintenant sur votre téléphone mobile. Consulter la liste

Ordinateurs et tablettes

Vous pouvez désormais faire défiler à l’infini les résultats de recherche Google. Lire les nouvelles

Acheter un ordinateur portable Huawei : guide pour choisir le meilleur modèle. Lire les nouvelles

Mode de vie

Les AirPods 3 pourraient voir le jour lors de l’événement d’Apple le 18 octobre. Lire les nouvelles

HTC présente Vive Flow, les lunettes de réalité virtuelle ultralégères pour regarder Netflix et faire de la méditation. Lire les nouvelles

Apple prolonge d’un an la garantie de réparation des AirPods Pro en raison de problèmes de son. Lire les nouvelles

Le robot télécommandé de LIDL peut apporter des objets depuis et vers la maison. Lire les nouvelles

C’est le fruit de saison qui triomphe à Mercadona, et il est d’origine nationale. Lire les nouvelles

De curieuses astuces pour enlever les plis des vêtements quand on n’a pas le fer à repasser à portée de main. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Voici la manette anniversaire Xbox 20 : thème dynamique, casque spécial, support de charge… lire les nouvelles

Google prend connaissance d’Apple et poursuit Epic Games pour des paiements sur Fortnite. Lire les nouvelles

C’est le commutateur OLED à l’intérieur : moins de dissipateur thermique et la refonte interne notable de Nintendo. Lire les nouvelles

Moteur

La F1 utilisera un carburant 100% durable, bien qu’à partir de 2026. Lire l’actualité

Voici à quel point l’utilisation de WhatsApp peut être dangereuse au volant. Lire les nouvelles

Le bouton de la voiture sur lequel il ne faut jamais appuyer, sauf à deux occasions bien précises. Lire les nouvelles

Activez le mode de conduite Android automatiquement lorsque vous montez dans la voiture. Lire les nouvelles

Le Salon de Genève est reporté à 2023. Lire l’actualité

Sciences et culture

Voici comment vous pouvez visiter la Grande Muraille de Chine depuis votre canapé dans le style Google Street View. Lire les nouvelles

Les avantages de dormir sur le dos, mieux que sur le côté. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Au pire des événements, les chiens robots disposent désormais d’armes intégrées et fonctionnelles Lire l’actualité

Ce réseau policier de car catcher est la terreur des voleurs et des fugitifs. Lire les nouvelles

