32 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Rien ne peut avec lui Bitcoin. Malgré tous les revers de ces derniers mois, hier a marqué son plus haut niveau: un Bitcoin coûte 54 000 euros.

Le règne de Qualcomm se termine-t-il ? Mediatek a présenté hier son processeur Dimensity 2000, qui surpasse le Snapdragon.

nous avons publié deux rapports complets que nous recommandons : celui avec l’appareil photo Sony Alpha 7 IV, et la console Nintendo Switch OLED.

Actualités technologiques

Vous n’apparaissez pas dans une vidéo compromise : ce message Facebook est faux et il vole votre compte. Lire les nouvelles

Calendrier de travail 2022 : liste de tous les jours fériés selon votre communauté autonome. Lire les nouvelles

Les développeurs ont de la chance, Google baisse les commissions sur les abonnements des applications. Lire les nouvelles

Les commutateurs optiques sont déjà une réalité et pourraient remplacer les transistors dans les puces. Lire les nouvelles

Les nouvelles modifications de Gmail veulent vous empêcher de désigner la mauvaise personne lors de l’envoi d’un e-mail. Lire les nouvelles

Si vous avez des Bitcoins, vous avez de la chance : il atteint son plus haut niveau. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Mediatek dépasse Qualcomm en performance avec son Dimensity 2000. Lire les nouvelles

Nova 9 et 8i sont les nouveaux paris de Huawei pour le marché des smartphones en Espagne. Lire les nouvelles

7 applications que vous devez installer sur votre téléphone portable si vous êtes étudiant. Consulter la liste

Le calendrier Google pourra rejeter automatiquement les réunions indésirables. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Google Docs ajoute une nouvelle fonction qui vous simplifie la vie. Lire les nouvelles

La nouvelle RAM DDR5 sera jusqu’à 60% plus chère que la DDR4 actuelle. Lire les nouvelles

Quels utilisateurs peuvent utiliser les applications Android sur Windows 11 aujourd’hui. Lire les nouvelles

Mode de vie

Qu’est-ce que le Productivity Hack d’Elon Musk ? Lire les nouvelles

Astuces maison pour nettoyer le clavier de votre PC sans acheter de produits. Lire les nouvelles

Sony Alpha 7 IV, premières impressions du nouvel appareil photo Sony Full Frame. Lire le rapport

Ni chez Lidl ni chez Mercadona : ce sont les meilleurs jus de supermarché selon l’OCU. Lire les nouvelles

Le nouveau petit-déjeuner sain sans sucre ni édulcorants triomphe chez Mercadona. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

L’application Squid Game sur Google Play était en fait un malware. Lire les nouvelles

Uncharted: The Movie, première bande-annonce en espagnol et date de sortie. Lire les nouvelles

Les 30 meilleurs films d’horreur ou d’horreur de l’histoire. Lire les nouvelles

Nous avons minutieusement testé la nouvelle Nintendo Switch OLED. Lire notre analyse et avis

Les MacBook Pro avec triple GPU M1 Max par rapport au M1, sont-ils les premiers Mac pour gamers ? Lire les nouvelles

Moteur

Près de 7 000 conducteurs ont été condamnés à une amende en une semaine pour avoir fait ces choses dans la voiture. Lire les nouvelles

3 versions de la Fiat 500 inoubliables. Lire les nouvelles

Bonne nouvelle pour la voiture électrique : les batteries recyclées peuvent être aussi efficaces ou plus efficaces que les neuves. Lire les nouvelles

Honda a dévoilé cinq nouveaux prototypes entièrement électriques. Lire les nouvelles

Android Auto ne fonctionne pas bien et pose des problèmes ? Détendez-vous, vous n’êtes pas seul. Lire les nouvelles

Les erreurs que vous faites lors du renouvellement du permis de conduire DGT qui peuvent vous coûter une amende. Lire les nouvelles

Science

Remèdes naturels de soulagement de la douleur à l’estomac qui fonctionnent vraiment. Lire les nouvelles

Pourquoi le prix de l’énergie augmente-t-il autant en Europe ?. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Jetson One, la plus petite voiture volante pour un seul homme, se contrôle comme un jeu vidéo. Lire les nouvelles

