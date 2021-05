32 nouvelles de la technologie pour commencer la matinée informés des dernières | La technologie

Nous accueillons lundi en jetant un œil aux grandes nouveautés qui ont émergé tout au long du week-end.

Une enquête en un procès contre Google met en lumière pratiques contraires à l’éthique pour empêcher les utilisateurs de cacher leur emplacement sur Android. Qu’il s’agisse de cacher les options de confidentialité dans les menus détaillés ou de faire pression sur les fabricants pour qu’ils fassent de même sur leur couche Android.

Samsung a déjà commencé à fabriquer les écrans à 120 Hz que l’iPhone 13 Pro emportera Dans quelques mois.

Au cours du week-end, nous avons publié des articles et des critiques intéressants. Jette un coup d’œil à Les critiques du POCO M3 Pro, du Xioami Redmi Note 10S, du bracelet Huawei Band 6 et des écouteurs Realme Buds Q2. Nous vous expliquons également à quoi servent les crypto-monnaies, comment récupérer un ancien compte Hotmail, toute l’actualité de la nouvelle facture d’électricité, qu’est-ce que la matière, le Guides d’achat pour les tables Amazon Fire et les générateurs d’ozone, les risques naturels que nous avons sur notre planète, des accessoires pour organiser votre bureau, et plus encore.

Actualités technologiques

Google aurait caché les paramètres de confidentialité sur Android, ils seraient donc difficiles à trouver. Lire les nouvelles

Samsung commence la production des nouveaux écrans de la série iPhone 13 Pro qui prendraient en charge la fréquence de 120 Hz.Lire l’actualité

Microsoft veut publier des widgets dans Windows 10. Lire les nouvelles

Désormais, avec Google Maps, il sera beaucoup plus facile de planifier vos prochaines vacances. Lire les nouvelles

Twitter s’inspirerait de Facebook pour inclure des réactions que vous pourriez ne pas aimer. Lire les nouvelles

Téléphones portables

POCO M3 Pro, le téléphone d’entrée pour lancer la connexion 5G. Lisez notre analyse et notre avis

Voici les nouveaux téléphones Samsung qui prennent en charge la fonction de lancement multi-applications d’Android dans Windows 10. Lire les actualités

Le nouveau milieu de gamme de Xiaomi, le Redmi Note 10S, testé par nos experts. Lire l’analyse et l’avis

Ordinateurs et tablettes

C’est la fenêtre pop-up ennuyeuse qui apparaît maintenant lors du démarrage d’Edge dans Windows 10. Lire les nouvelles

Acheter une tablette Amazon Fire : modèles, différences et tout ce que vous devez savoir. Consultez la liste

Comment récupérer cet ancien compte Hotmail que vous n’avez pas utilisé depuis des années. Consultez le tutoriel

Accessoires pour organiser votre bureau et cacher les câbles et les appareils. Lire le rapport

Mode de vie

Nous avons minutieusement testé le nouveau bracelet d’activité Huawei Band 6. Lisez notre analyse et notre avis

Ethereum, Filecoin, Cardano, Dogecoin, Bitcoin… A quoi servent les crypto-monnaies au-delà de leur valeur ? Lire le rapport

Les écouteurs Realme Buds Q2 en valent-ils la peine ? Lire notre analyse et avis

Générateurs d’ozone : à quoi servent-ils, conseils d’achat et meilleurs modèles. Consulter le guide d’achat

Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux tarifs d’électricité qui seront publiés le 1er juin: comment cela vous affecte et ce que vous pouvez faire pour payer moins. Lire le rapport

À quelle fréquence devez-vous nettoyer le réfrigérateur ? C’est à quelle fréquence vous devez le faire. Lire les nouvelles

Des magasins villageois dans des containers mobiles, sans commis ni cartons… l’avenir du commerce rural ? Lire les nouvelles

Quel est le problème? Le standard qui unifiera toute votre maison connectée. Lire le rapport

Loisirs et jeux

L’un des jeux d’arcade mythiques de SEGA, l’Astro City, est de retour : il est en vente au format Mini sur Amazon. Lire les nouvelles

Benoît Sokal, le créateur de la saga populaire de jeux vidéo Syberia, décède à 66 ans. Lire les nouvelles

Moteur

Le mythique microbus hippie de Volkswagen confirme son retour pour l’année prochaine, en version électrique. Lire les nouvelles

Ce fut le plus gros embouteillage de l’histoire : il dura dix jours et les files d’attente dépassèrent 100 kilomètres. Lire les nouvelles

5 aspirateurs sans fil parfaits à toujours avoir dans votre voiture. Lire les nouvelles

La science

Nous sommes privilégiés : nous pouvons voir le coucher de soleil sur une autre planète, un coucher de soleil bleu sur Mars. Lire les nouvelles

Des menaces naturelles qui rendent la terre moins paisible que vous ne le pensiez. Consulter la liste

Une start-up britannique souhaite que vous alliez de Barcelone à Palma de Majorque en dirigeable pour réduire les émissions de CO2. Lire les nouvelles

Ils parviennent à allumer une ampoule LED avec l’énergie du signal WiFi. Lire les nouvelles

C’est le nombre maximum d’années qu’un être humain pourrait vivre, selon la science. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Il s’agit de la première piscine de grande hauteur transparente reliant deux bâtiments. Lire les nouvelles

Mark Zuckerberg surfe avec un bracelet qui repousse les requins, ça marche vraiment ? Lire les nouvelles

La police britannique découvre une mine de Bitcoin alors qu’elle pensait qu’il s’agissait d’un entrepôt de marijuana. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!