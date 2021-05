32 nouvelles technologiques pour commencer la matinée au courant des dernières | La technologie

Après le week-end, nous revenons avec le résumé quotidien de l’actualité technologique, afin que vous ne manquiez rien des plus importants.

Ils ne te plaisent pas les conditions de non-confidentialité de WhatsApp qu’allez-vous appliquer ce mois-ci? Eh bien, si vous souhaitez continuer à l’utiliser, vous devrez subir des avertissements continus jusqu’à ce que vous abandonniez, et même des limitations dans certaines fonctions.

L’imprévisible Elon Musk Il a tout foiré samedi en animant Saturday Night Live. Il a participé à plusieurs sketches où il s’est déguisé en Wario, a reconnu que souffrez du syndrome d’Asperger, e fait baisser le prix du Dogecoin de 30%.

Pendant le week-end, nous avons publié de nombreux rapports et critiques. Ne te perds pas l’analyse et les prises de vue de contact du Xiaomi Redmi Note 10S, TLC 20 Pro 5G, Le jeu cloud GamePass xCloud remanié de Microsoft, tout ce que vous devez savoir sur HDMI 2.1, les meilleurs lecteurs multimédias Windows 10, qu’est-ce que l’informatique neuromorphique, qu’est-ce que Jitsi Mit, 5 jeux à jouer en famille, des fans USB pour l’été, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Microsoft prévient: l’une des escroqueries les plus classiques revient, et c’est ainsi que cela fonctionne. Lire les nouvelles

Cela “ forcera ” WhatsApp à accepter ses nouvelles conditions d’utilisation et sa politique de confidentialité. Lire les nouvelles

ClubHouse maintenant disponible sur Android– Essayez le réseau social dont tout le monde parle. Lire les nouvelles

Elon Musk devenu présentateur se déguise en Wario, dit qu’il a Asperger et fait couler Dogecoin. Lire les nouvelles

Jusqu’à 128 millions d’utilisateurs iOS ont été infectés par ce malware sur leurs iPhones en 2015. Lire les actualités

Microsoft aurait abandonné Windows 10X pour se concentrer sur la mise à jour de “ Sun Valley ”. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Xiaomi Redmi Note 10S, premières impressions et contact. Lire le rapport

AirTag d’Apple, piraté et prêt pour le phishing. Lire les nouvelles

Nous avons minutieusement testé le TCL 20 5G et son écran impressionnant. Lisez notre analyse et notre avis

Ordinateurs et tablettes

Le Xiaomi Mi Pad 5 pointe vers juillet, et ce sont là quelques-unes de ses caractéristiques. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que le calcul neuromorphique? Le cerveau sur une puce. Lire le rapport

Ils signalent un bogue qui bloque le navigateur Edge lors de la lecture de vidéos YouTube. Lire les nouvelles

Les 10 meilleurs lecteurs multimédias pour Windows 10 de 2021. Consultez la liste

Cet ordinateur fonctionne avec de l’eau, comment faites-vous? Lire les nouvelles

Qu’est-ce que Jitsi Meet et comment fonctionne la meilleure alternative open source gratuite à Zoom et Google Meet. Lire le rapport

Mode de vie

Conseils et guide pour l’achat d’un VTT électrique (VTT). Consultez la liste

5 ventilateurs de table USB pour vous garder au chaud cet été pendant que vous travaillez. Lire le rapport

Tables de cuisson à induction ou vitrocéramique: différences, avantages, inconvénients et ce qui est mieux. Lire le rapport

Des astuces pour éliminer les taches et les odeurs d’un contenant qui vous surprendront par son efficacité. Lire les nouvelles

Scooters électriques Xiaomi: modèles, caractéristiques, autonomie et tout ce que vous devez savoir. Lire le rapport

Loisirs et jeux

HDMI 2.1: caractéristiques, compatibilité et tout ce que vous devez savoir sur la connexion vidéo essentielle pour votre nouveau téléviseur. Lire le rapport

5 jeux de famille parfaits qui sont en vente en ce moment. Lire le rapport

Game Pass xCloud pour iPhone, iPad, Mac et Windows 10, impressions et prise de contact. Lire le rapport

Moteur

Android Auto ajoute la prise en charge des profils professionnels et dit adieu à Play Music pour toujours. Lire les nouvelles

La science

Où a finalement atterri la fusée chinoise Long March 5B qui était incontrôlable? Lire les nouvelles

Ils créent une chaussure intelligente capable d’aider les aveugles ou les malvoyants. Lire les nouvelles

Une “ élévation inimaginable ” du niveau de la mer pourrait se produire si les objectifs climatiques de l’Accord de Paris ne sont pas atteints, selon une étude. Lire les nouvelles

L’utilisation de gel hydroalcoolique augmente les maux d’estomac très courants. Lire les nouvelles

Cette momie cache un secret à l’intérieur qui n’a jamais été vu auparavant. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Les bêtes de la reine, la pièce de 10 000 livres que vous ne pourrez pas mettre dans la machine à café. Lire les nouvelles

Cet anneau intelligent a une puce RFID intégrée et pourrait être votre nouvelle clé et votre nouveau portefeuille. Lire les nouvelles

Achetez un iPhone 12 Pro Max et obtenez une tuile cassée à l’intérieur. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!