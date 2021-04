32 points pour battre les Nuggets

24/04/2021 à 11:49 CEST

.

La base Stephen Curry a retrouvé sa magie de score et avec 32 points a de nouveau conduit les Golden State Warriors à une victoire de 118-97 sur les Denver Nuggets. lors d’une soirée spéciale au Chase Center, où ils ont donné le bienvenue aux fans, qui ont pu les voir en action pour la première fois depuis l’année dernière.

Si Curry a été inspiré par les tirs, il a marqué 11 sur 18, dont 4 sur 9 de l’extérieur du périmètre, et un parfait 6-6 de la ligne du personnel, l’attaquant de puissance vétéran Draymond Green a pris sur lui de dominer. en dirigeant le match avec un double-double de 19 passes, 12 rebonds et deux buts.

Les fans ont scandé “MVP! MVP!” pour Curry, qui était également présent dans le jeu intérieur avec huit rebonds, tous défensifs, et distribué trois passes.

Pendant ce temps, l’attaquant Kelly Oubre Jr., qui est sorti de la réserve, est devenu le sixième joueur et le facteur de surprise gagnant en marquant 23 points, dont trois triples en sept tentatives, en plus de capturer six rebonds, de donner trois passes décisives, de récupérer trois balles. et mettre deux bouchons.

L’attaquant canadien Andrew Wiggins a atteint 19 points avec sept rebonds, ce qui a également aidé les Warriors à gagner et à un bon match offensif.

La victoire a placé l’équipe de Golden State avec 30-30 marque pour se hisser au neuvième rang du classement de la Conférence de l’Ouest, ce qui lui donne le droit de participer au tournoi d’entrée des séries éliminatoires de la NBA.

Cette fois, l’importance et l’inspiration du centre serbe Nikola Jokic, qui a contribué 19 points, six rebonds et six passes décisives, n’ont pas été décisives et les Nuggets ont manqué d’options pour prolonger la séquence de victoires.

Pouvoir en avant Michael Porter Jr. a mené les Nuggets avec 26 points, dont sept 3., en plus de saisir cinq rebonds et de mettre deux blocs, tandis qu’un autre grand homme, l’attaquant de puissance Aaron Gordon, a récolté 17 points avec six rebonds et un bloc, faisant de lui le troisième et dernier buteur des Nuggets à avoir des nombres à deux chiffres.

La base argentine Facundo Campazzo a continué de prendre le départ de la position du Canadien Jamal Murray, blessé et indéfini.

Campazzo a joué 32 minutes et n’a pas eu sa meilleure inspiration pour marquer, échouant 7 des 8 tirs du terrain et 6 des 7 tentatives de 3 points pour marquer sept points, grâce au 4-4 qu’il a réalisé depuis la ligne du personnel.

L’ancien joueur du Real Madrid a également distribué quatre passes décisives, capturé un rebond, récupéré un ballon et commis cinq fautes dans le duel contre Curry, qui l’a battu dans toutes les facettes du match.

Attaquant de Denver, Will Barton, à seulement 59 secondes de la fin du match, a subi une tension au tendon du tendon droit et n’est pas revenu.

Barton est tombé au sol dans une mauvaise position sur la ligne de fond sous le panier pour les Nuggets (38-21), qui ont cassé leur séquence de quatre victoires consécutives, mais restent troisième de la Conférence Ouest.

Le garde Jordan Poole (15 points) a marqué un triple avant que le klaxon ne retentisse à la fin de la troisième période qui a mis les Warriors avec l’avantage qu’ils ne perdraient plus jamais.

Les réserves des Warriors, avec Oubre Jr. en tête, dans son nouveau rôle de sixième joueur, ont donné à l’équipe de Golden State un total de 49 points.

Les guerriers épuisés ont accueilli l’attaquant mexicain Juan Toscano-Anderson, qui est sorti du protocole de commotion cérébrale, dont il a souffert à Boston.

Il est entré sur le terrain avec 6:08 minutes à jouer au premier quart et a contribué neuf points (4-7, 1-2, 0-0) avec huit rebonds-tous défensifs-, distribué quatre passes et récupéré un ballon dans le 26 minutes jouées.