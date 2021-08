320 annonces Covid-19 ont fait de fausses déclarations en 2020-21: régulateur

En 2018-2019, 772 publicités ont fait des allégations scientifiquement incorrectes.

Pas moins de 320 publicités diffusées sur diverses plateformes médiatiques en 2020-2021, la première année de la pandémie, ont fait des allégations non fondées liées à Covid-19 et à sa gestion, a révélé un examen du régulateur. Seules 12 de ces publicités Covid-19 ont été jugées scientifiquement correctes par le Advertising Standards Council of India (ASCI) au cours de l’année, y compris celles pour le lave-mains Savlon, le nettoyant pour sols Domex, les nettoyants Lizol, le nettoyant pour sols Dazzl et le nettoyant pour sols Nimyle.

Chaque année, le secteur de la santé génère des centaines d’annonces qui ne résistent pas à l’examen minutieux de l’organisme indien de réglementation de la publicité. Ces publicités font de fausses déclarations sur la guérison des maladies et des affections ou exagèrent leur efficacité à le faire.

En 2018-2019, 772 publicités ont fait des allégations scientifiquement incorrectes, tandis qu’en 2019-2020, l’ASCI a constaté que 579 publicités bafouaient les directives publicitaires.

Depuis mars 2020, en raison de l’inquiétude croissante suscitée par les problèmes de santé, les consommateurs anxieux recherchaient des produits susceptibles d’améliorer l’immunité, d’offrir des niveaux d’hygiène plus élevés, etc.

« Alors qu’il existait des produits et des marques véritablement utiles, nous avons observé 967 cas de violations du secteur de la santé en 2020-2021. Beaucoup de ces publicités trompeuses faisaient la promotion de remèdes contre le Covid-19 ou d’une immunité contre celui-ci », informe Manisha Kapoor, secrétaire générale de l’ASCI.

Les publicités trompeuses qui profitent de la peur du consommateur de contracter Covid-19 n’ont pas cessé. Par exemple, l’une des publicités examinées par l’ASCI en mai 2021 était une publicité pour les fans de Bajaj qui affirmait qu’une nouvelle gamme de fans avait des fonctionnalités «antivirales et antibactériennes». L’ASCI a constaté que l’allégation était basée sur un test effectué pour un virus inoffensif pour les êtres humains. L’organisme de réglementation a noté que l’annonce « induit le consommateur en erreur en lui faisant croire que les produits protègent des virus nocifs pour les êtres humains ».

Souvent, les marques essaient de jouer sur les vulnérabilités et les insécurités des consommateurs, en particulier dans le domaine de la santé avec des allégations telles que « tue 99,9 % des bactéries » ou que la consommation d’une boisson ou d’un supplément de santé entraînera une immunité trois fois supérieure, etc. Samrat Chengapa, vice-président exécutif , dentsu mcgarrybowen, déclare : « Les marques doivent faire preuve d’empathie avec le consommateur et se connecter à un niveau émotionnel plutôt que transactionnel. Une marque doit être assez audacieuse pour dire à un consommateur : utilisez n’importe quel produit de lavage à la main, mais utilisez-en un. »

Plusieurs des réclamations dans le secteur de la santé proviennent d’entreprises éphémères qui espèrent gagner de l’argent rapidement. « En règle générale, les entreprises multinationales évitent de faire de fausses déclarations car elles ont les meilleures pratiques internes à suivre et un panel d’experts juridiques pour les conseiller. De plus, la disgrâce sur un marché peut également avoir un impact sur la marque sur d’autres marchés », a déclaré Naresh Gupta, directeur de la stratégie, Bang In The Middle.

Déjouer les consommateurs devient de plus en plus difficile, les informations étant disponibles plus facilement. « Les consommateurs peuvent savoir si une annonce ou un produit est exagéré ou exagéré et évaluent souvent eux-mêmes les réclamations avant de faire un achat », explique Dheeraj Sinha, PDG et directeur de la stratégie, Asie du Sud, Leo Burnett.

Pourtant, les consommateurs intelligents ne peuvent pas exclure une marque de leur vie. Les allégations fausses et trompeuses ont peu ou pas d’impact sur la vente du portefeuille de produits de la marque à long terme, affirment les dirigeants de l’industrie. Alors que l’organisme de réglementation escalade les cas où la marque ne se conforme pas aux recommandations de l’ASCI au ministère AYUSH, ce n’est que lorsque l’incident suscite des critiques sur les réseaux sociaux ou que la marque est empêtrée dans une bataille juridique que la marque perd son capital de marque, disons cadres de l’industrie.

“Peut-être qu’à court terme, les consommateurs pourraient rejeter ces marques, mais à long terme, ces faux pas seront oubliés, simplement parce que la mémoire des consommateurs est courte”, a déclaré Chengapa.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.