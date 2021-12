328 de plus que la limite

Source : adidas Originals / Twitter

Le géant du sportswear Adidas a lancé vendredi sa collection de jetons non consommables (NFT) « Into the Metaverse » avec 30 000 pièces, et bien que la vente ait été limitée à un maximum de deux articles par personne, un utilisateur a réussi à aspirer 330 pièces avec un appareil intelligent. Contrat.

Selon Montana Wong, ingénieur blockchain et co-fondateur du studio de produits Sprise.co , un utilisateur a créé un contrat intelligent personnalisé et l’a mis en œuvre quelques heures avant la frappe. Une fois exécuté, le contrat a engendré 165 sous-contrats intelligents, chacun créant deux NFT et les transférant à l’adresse Ethereum principale (ETH) du propriétaire.

« Comme chaque sous-contrat intelligent a une adresse unique, le créateur a pu éviter la limite de 2 articles imposée par vente. Après avoir envoyé les NFT à l’adresse principale du créateur, le contrat intelligent secondaire s’autodétruirait », a tweeté Wong.

Sur la base de la transaction Etherescan, l’utilisateur a payé 27,3 ETH (actuellement 103 838 $) en frais d’essence et 66 ETH (251 036 $) pour le 330 NFT, car chaque article était au prix de 0,2 ETH.

À l’heure actuelle, le prix minimum des NFT Adidas est de 0,785 ETH sur le principal marché secondaire. OpenSea , ce qui signifie que la collection NFT de l’utilisateur peut valoir au moins 259 ETH (actuellement 985 127 $). Considérant qu’ils ont dépensé cumulativement 93,3 ETH pour frapper et transférer les 330 NFT, ils pourraient avoir un bénéfice net de 166 ETH (631 330 $).

Pendant ce temps, la sortie faisait partie d’une collaboration avec la collection populaire NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), le créateur de PUNKS Comic. Coffre de pixels et l’argent du collectionneur privé NFT.

La vente a été un succès car tous les NFT, à l’exception des 380 articles conservés par Adidias pour des « événements futurs », ont été vendus en quelques heures, générant un total de 5 924 ETH (22,53 millions de dollars) pour l’entreprise.

