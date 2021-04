32e journée de la deuxième division: avant le match de Las Palmas

31/03/2021 à 21h00 CEST

Jeudi prochain à 21h00 se jouera le match de la trente-deuxième journée de la deuxième division, dans lequel nous les verrons s’affronter Palmiers et à Lugo dans le Gran Canaria.

Les palmiers Il affronte le match de la trente-deuxième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son classement après avoir dessiné le dernier match joué contre le Ténérife. De plus, les locaux ont gagné dans 10 des 31 matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 32 buts en faveur et 41 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lugo a subi une défaite contre Sabadell dans le dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les 31 matchs joués par le Lugo En deuxième division, il en a remporté huit et ajoute un chiffre de 33 buts encaissés contre 28 en faveur.

Concernant la performance en tant que local, Les palmiers Il a réalisé des statistiques de huit victoires, quatre défaites et trois nuls en 15 matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Lugo a gagné deux fois et a perdu huit fois en 15 matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour Les palmiers ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Gran Canaria, obtenant ainsi trois victoires et deux nuls au profit de Les palmiers. En outre, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée en battant leur rival dans cette compétition. La dernière fois qu’ils ont affronté le Palmiers et le Lugo dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que Les palmiers ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec un avantage de quatre points. Les palmiers Il arrive au meeting avec 40 points dans son casier et occupant la treizième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en quinzième position avec 36 points.