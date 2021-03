32e journée de la deuxième division: avant le match de Malaga

29/03/2021 à 19:31 CEST

le Almeria visitez ce mardi pour La roseraie se mesurer avec Malaga dans son trente-deuxième tour de la deuxième division, qui débutera à 19h30.

le Malaga Il affronte le match de la trente-deuxième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son classement après avoir dessiné le dernier match joué contre le Carthagène. Depuis le début de la compétition, les locaux se sont imposés dans 11 des 31 matches disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de 35 buts encaissés contre 29 en faveur.

Pour sa part, Almeria a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Leganes lors de son dernier match, pour qu’il vienne à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Avant ce match, le Almeria il avait gagné dans 17 des 31 matchs disputés en deuxième division cette saison, avec un bilan de 45 buts en faveur et 28 contre.

En référence à la performance locale, le Malaga a réalisé un bilan de quatre victoires, cinq défaites et six nuls en 15 matchs disputés dans son stade, ce qui indique que le Almeria vous pourriez avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. À la maison, le Almeria a gagné huit fois et a fait match nul une fois en 15 matchs joués, de sorte que les joueurs du Malaga Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Malaga et les résultats sont quatre victoires, quatre défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs cinq dernières visites au stade de la Malaga. La dernière confrontation entre les Malaga et le Almeria Ce tournoi s’est déroulé en décembre 2020 et s’est conclu sur un résultat 3-1 en faveur de la Almeria.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 15 points en faveur de la Almeria. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 42 points au classement. De son côté, l’équipe visiteuse est troisième avec 57 points.