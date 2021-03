32e journée de la deuxième division: avant le match SD Ponferradina

29/03/2021 à 21h00 CEST

Mardi prochain à 21h00 se jouera le match de la trente-deuxième journée de la deuxième division, dans lequel nous verrons le différend de victoire à la Ponferradina et à Logroñés dans le Stade El Toralin.

La SD Ponferradina Il affronte la rencontre de la trente-deuxième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir réalisé un nul contre lui. Vrai Oviedo dans son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 13 des 31 matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 34 buts pour et 33 contre.

Pour sa part, Logroñés a récolté une égalité à un contre le Real Saragosse, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Sur les 31 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Logroñés Il en a remporté huit avec un solde de 21 buts pour et 40 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le SD Ponferradina a réalisé un bilan de huit victoires, trois défaites et quatre nuls en 15 matchs disputés à domicile, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Logroñés, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches disputés dans le Stade El Toralin. Aux sorties, le Logroñés Il a été battu huit fois et a fait match nul cinq fois en 16 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. SD Ponferradina si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade El Toralin et l’équilibre est un lien en faveur de la SD Ponferradina. La dernière fois qu’ils ont affronté le Ponferradina et le Logroñés dans la compétition, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-2 pour les locaux.

En analysant le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de 15 points. À ce moment, le SD Ponferradina il a 47 points et est en septième position. De son côté, l’équipe visiteuse est dix-septième avec 32 points.