32e journée de Major League Soccer : Aperçu du match de l’Impact de Montréal

09/11/2021 à 02:00 CEST

Les Impact de Montréal joue ce dimanche à 2:00 son trente-deuxième match de Major League Soccer contre le Nashville dans le Stade Saputo.

Les Impact de Montréal visages aux esprits renforcés pour le match de la trente-deuxième journée après s’être imposé dans son domaine par le score de 3-1 à Toronto FC dans le Stade Saputo, avec tant de tours, Piette et Quioto. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 22 matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 30 buts pour et 27 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Nashville SC il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui La ville de New York dans son stade et le Atlanta United hors de son terrain, respectivement 3-1 et 0-2, il espère donc rééditer le score, cette fois dans le stade de la Impact de Montréal. Avant ce match, le Nashville SC il avait remporté neuf des 22 matchs disputés en Major League Soccer cette saison et a un record de 37 buts marqués contre 21 buts encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Impact de Montréal il a affiché des chiffres de six victoires, une défaite et trois nuls en 10 matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Nashville SC Il affiche un bilan d’une victoire, deux défaites et cinq nuls en huit matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Impact de Montréal pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Saputo, en fait, les chiffres montrent une défaite en faveur du Impact de Montréal. La dernière fois qu’ils ont affronté le Impact de Montréal et le Nashville dans la compétition, c’était en juin 2021 et le match s’est terminé par un nul 1-1.

En analysant sa position dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant la dispute du match, le Nashville SC est en avance sur le Impact de Montréal avec une différence de sept points. L’équipe de Wilfried nancy il se classe sixième avec 31 points sur son tableau de bord. De son côté, l’équipe visiteuse est deuxième avec 38 points.