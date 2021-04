32e journée de Serie A: aperçu du match de Gênes

20/04/2021 à 20:48 CEST

le Bénévent visitez ce mercredi pour Luigi ferraris se mesurer avec Gênes lors de son trente-deuxième tour de Serie A, qui débutera à 20h45.

le Gênes atteint le trente-deuxième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui AC Milan par un score de 2-1. De plus, les locaux ont remporté sept des 31 matchs disputés à ce jour, avec 33 buts en faveur et 46 contre.

Pour sa part, Bénévent a subi une défaite contre Lazio dans le dernier match (5-3), il cherchera donc une victoire contre le Gênes pour définir le cap du championnat. À ce jour, sur les 31 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, ils en ont remporté sept avec un chiffre de 33 buts pour et 60 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Gênes il a gagné quatre fois, a été battu cinq fois et a fait match nul six fois en 15 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Bénévent a un bilan de cinq victoires, sept défaites et trois nuls en 15 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Gênes pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Luigi ferraris, en fait, les chiffres montrent une victoire en faveur de la Gênes. La dernière fois qu’ils ont joué au Gênes et le Bénévent dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un 2-0 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par deux points en faveur de la Gênes. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 32 points au classement. Pour sa part, le Bénévent il compte 30 points et occupe la dix-septième place de la compétition.