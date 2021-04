32e journée de Serie A: aperçu du match de l’Udinese

20/04/2021 à 20:49 CEST

Mercredi prochain à 20h45 se jouera le match de la trente-deuxième journée de Serie A, dans lequel nous verrons le Udinese et à Cagliari dans le Dacia Arena.

le Udinese arrive avec enthousiasme pour la trente-deuxième journée après avoir gagné à domicile par un score de 1-2 à Crotone dans le Ezio Scida, avec un peu de Rodrigo De Paul. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 31 matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 34 buts pour et 41 contre.

Du côté des visiteurs, le Cagliari a remporté la victoire contre le Parme lors de leur dernier match de la compétition (4-3), avec autant de Leonardo Pavoletti, Razvan Marin, Alberto Cerri Oui Gaston Pereiro, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade de la Udinese. Sur les 31 matchs qu’il a disputés cette saison en Serie A, le Cagliari il en a remporté six avec un solde de 35 buts contre 54 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Udinese Il a gagné cinq fois, a perdu sept fois et a fait match nul trois fois en 15 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Cagliari Il a un record de deux victoires, neuf défaites et quatre nuls en 15 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manque pendant leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés précédemment dans le stade de la Udinese et le bilan est de 14 victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre Cagliari. La dernière fois que les deux équipes ont disputé cette compétition, c’était en décembre 2020 et le résultat a été un match nul (1-1).

En ce qui concerne leur position dans le tableau de qualification de la Serie A, on peut voir qu’avant le match, le Udinese est en avance sur le Cagliari avec une différence de 11 points. Les locaux, avant ce match, sont à la douzième place avec 36 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 25 points et occupent la dix-huitième place de la compétition.