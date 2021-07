33 aliments que vous ne saviez pas qu’ils étaient végétaliens

Grâce aux milliers de blogs et de recettes végétaliens, il est beaucoup plus facile de cuisiner végétalien qu’auparavant. Et même les restaurants non végétaliens proposent désormais des options végétaliennes légitimes. Mais qu’en est-il des aliments emballés? Beaucoup ont des produits d’origine animale cachés à l’intérieur, ce qui rend difficile de dire d’emblée quelles options sont adaptées aux végétaliens et lesquelles ne le sont pas.

“Lorsque vous cherchez une option de collation végétalienne dans le magasin, c’est toujours une bonne idée de vérifier l’étiquette des ingrédients”, explique Deborah Murphy MS, RDN, fondatrice du blog Dietitian Debbie. “Les ingrédients non végétaliens que je rencontre le plus souvent dans les collations sont à base de produits laitiers, comme la caséine, le caséinate de sodium, le lactosérum, le lactose ou le lait en poudre”, dit-elle. Ceux-ci sont souvent utilisés pour la saveur et la texture des produits à base d’amidon comme les biscuits, les craquelins et les chips, ou pour ajouter de l’onctuosité aux boissons. « Quelques autres ingrédients courants à surveiller incluent : la gélatine, le collagène, la gomme laque, les monoglycérides, le carmin ou le glaçage de confiserie », dit-elle, qui sont tous fabriqués à partir de parties d’animaux. Et bien sûr, le miel est interdit pour la plupart des végétaliens. « Lorsque vous débutez, il peut être utile de rechercher le « V » sur l’étiquette des produits qui ont été certifiés végétaliens », dit-elle.

Il convient également de noter que ce n’est pas parce que quelque chose est végétalien que cela signifie nécessairement qu’il est nutritif. “Un régime à base de plantes ou à base de plantes peut être un énorme pas en avant pour constituer des réserves de vitamines et de minéraux”, explique Kimaya Joshi, RD, LDN, diététicienne et fondatrice de Well Seasoned Nutrition. « Cependant, végétalien ne signifie pas automatiquement « sain ». » La plupart des collations énumérées ici sont accidentellement végétaliennes, mais ne sont pas riches en nutriments. «Nous devons toujours être consciencieux quant à l’apport d’aliments nourrissants dans notre corps», dit-elle, ne se concentrant pas seulement sur les aliments étiquetés végétaliens.

Pourtant, il y a un moment et un endroit pour les collations savoureuses qui pourraient manquer dans le département de nutrition. Pour faciliter la tâche à tous les mangeurs de plantes, voici une liste de grignotines que vous ne devineriez probablement pas végétaliennes. Parce qu’ils sont fabriqués par de grandes entreprises alimentaires, la plupart des collations énumérées ci-dessous sont fabriquées dans des usines avec des collations non végétaliennes et peuvent donc être entrées en contact avec des œufs, des produits laitiers ou des produits d’origine animale pendant le processus de fabrication – mais franchement, c’est difficile .à éviter sauf si vous optez pour des marques totalement vegan. Et à moins d’avoir une allergie diagnostiquée à un produit, ce n’est pas vraiment un problème.