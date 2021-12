33 applications et jeux temporairement gratuits et 72 en vente pour vendredi

Ne manquez pas les soldes d’Icewind Dale : Enhanced Edition, This Is the Police et Doom & Destiny Advanced

Bienvenue à vendredi à tous. C’est la saison chargée, avec des tonnes de ventes abondent, tout cela grâce au Black Friday et au Cyber ​​Monday. Alors que ces vacances sont terminées, il y a encore une tonne de ventes disponibles, avec quelques points de qualité. Le premier est Icewind Dale: Enhanced Edition, un fantastique CRPG qui tient toujours le coup. Ensuite, j’ai This Is the Police, une simulation de détective où vous choisissez le déroulement de l’histoire. Le dernier mais non le moindre est Doom & Destiny Advanced, un RPG original et raffiné qui offre des heures de plaisir. Comme toujours, j’ai mis en gras tous les titres intéressants afin de faciliter la découverte. Alors, sans plus tarder, voici les meilleures applications et jeux temporairement gratuits et en vente pour vendredi.

Si vous recherchez des articles plus anciens, voici où vous pouvez trouver nos précédents récapitulatifs des ventes.

Libérer

applications

Kettlebell Stark 5,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Musique Radio Pro des années 80 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours 90s Music Radio Pro 1,49 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Matrix Determinant Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Convertisseur de température Pro 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Combien puis-je dépenser ? Expense Tracker Premium 2,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Lecteur MP3 Pro – Qamp 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Streak Alarm pour Snapchat 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

Chaînes Cardinal 2,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 1 jour Escape Balls : Le jeu Premium 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Tout le monde RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours [VIP]Missile Dude RPG tap-shot 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours Zombie Fighter : FPS zombie Shooter 3D 7,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 4 jours Assassin Lord : Idle RPG (BUFF) 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours BattleTime : Ultimate 1,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Connect – jeu casual coloré 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Dragon Raid (Hardcore – rpg inactif) 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Infinity Dungeon ! 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Infinity Dungeon 2 ! 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Sword Knights : Idle RPG (Magic) 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours Tap Town Premium (RPG inactif) – Magic 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 5 jours Crazy Halloween Puzzle $0.99 -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours Dead Bunker 4: Apocalypse 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours FASTAR VIP – Jeu de rythme d’étoile filante 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Superhero Fruit 2 Premium 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours WeaponWar ! 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours Zombie Age 2 Premium : Shooter 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 6 jours DungeonMon ! 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours. Final Castle Defence:Idle RPG 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Hills Legend : Horreur (HD) 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 7 jours Stickman Legends : jeu hors ligne 0,99 $ -> gratuit ; La vente se termine dans 7 jours

Packs d’icônes et personnalisation

Hexagon White – Pack d’icônes 0,99 $ -> Gratuit ; La vente se termine dans 9 heures Xperia Theme – Falling Flowers Red 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans ?

Vente

applications

Eye Pro – Filtre de lumière bleue 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 9 heures Goose Tech 19,99 $ -> 13,99 $; La vente se termine dans 9 heures Horloge Pomodoro 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 9 heures EvoWallet – Money Tracker [Premium] 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Money Manager – Suivi des dépenses et budget 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Croquis au crayon HD 7,99 $ -> 3,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours. Super raccourcis 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Astronomie de l’univers pour les enfants 5,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Bluetooth Commander Pro 2,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours BT/USB/TCP Bridge Pro 2,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Incognito Browser Pro – Navigateur privé complet 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 5 jours Movie Trailers Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Notes Pro 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours 3D EARTH PRO – prévisions météo locales et radar de pluie 9,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours LiquidPlayer Pro : égaliseur de musique radio mp3 3D 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

King Tactics – La guerre des roses 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 9 heures Crystal Wars 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Danmaku Illimité 3 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Drôles d’animaux ! Zoo pour tout-petit 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 4 jours JackQuest : Le conte de l’épée 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Katy & Bob : Cake Café 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Roads of Time 1 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Royal Roads 1 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours SWORDSHOT 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Le dernier village romain 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Vengeance RPG 2D 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours Charlie le canard 2,99 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans 5 jours DISTRAIT : Édition de luxe 4,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Romantique HOLIC : marcheur de rêve | Roman visuel Otome 6,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Conte d’asdo 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours La ville fantôme 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 5 jours Terriens Attention ! 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Remarque Fighter 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours PixelTerra 1,49 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Rush Rally Origins 4,99 $ -> 3,49 $; La vente se termine dans 6 jours C’est la police 7,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours 1942 Pacific Front Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Doom & Destin 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Doom & Destiny Advanced 4,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Hexologique 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Icewind Dale : édition améliorée 9,99 $ -> 1,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Voisins de Hell 2 Premium 3,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Économisez les chiots Premium 2,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 6 jours Ord. 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans ? À la mer! 6,49 $ -> 4,49 $ ; La vente se termine dans ? [Premium] RPG Asdivine Saga 6,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans ? Record d’ambition RPG 8,99 $ -> 2,99 $ ; La vente se termine dans ? RPG Asdivine Kamura 8,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans ? RPG Aeon Avenger – KEMCO 7,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans ? Le film interactif Insider 3,49 $ -> 1,49 $ ; La vente se termine dans ?

Packs d’icônes et personnalisation

Cuticon Squircle – Pack d’icônes 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 9 heures Orange foncé – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 9 heures Garis Dark – Lines Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 9 heures Nambula Orange – Lines Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 9 heures Écureuil – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 9 heures Squircle Dark – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 9 heures Aline : pack d’icônes linéaires en gras 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours AlineT : pack d’icônes linéaires audacieux 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours PastelWalls : fonds d’écran pastel 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Vera Icon Pack : icône informe 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 2 jours Winter Paradise PRO 4K Live Wallpaper 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours Aline Orange : pack d’icônes linéaire 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 3 jours Awf Dash Analog – cadran de la montre 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours Adaptive Black – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours Adaptive White – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 4 jours Poisson Fond d’écran animé 3D Aquarium HD : PRO 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours Noeuds Live Wallpaper 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours Awf Run 2 – cadran de la montre 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours Bulles Live Wallpaper 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Jeu de la vie Live Wallpaper 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Lignes Live Wallpaper 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours Olympia – Pack d’icônes 1,99 $ -> 0,99 $ ; La vente se termine dans 7 jours

