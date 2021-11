33% d’augmentation des billets vendus

19/11/2021 à 10h24 CET

.

La Coupe Davis revient en force. Après l’arrêt forcé de 2020, la ‘Coupe du monde’ des équipes de tennis passe d’une à trois villes et de 7 à 11 jours de tournoi. Aspirez pleinement. Et les téléspectateurs réagissent : une semaine avant le début, 60.000 places ont été vendues, 33% de plus qu’en 2019. « Les changements étaient appropriés », a-t-il déclaré à .. Enric Rojas, PDG de Kosmos Tennis.

Le tournoi du centenaire fait face à sa deuxième édition avec le nouveau format proposé et mis en œuvre par la société du footballeur Gerard pique, Kosmos, qui dans cette édition a pris note de ces choses qui n’ont pas fonctionné en 2019 : l’encombrement des horaires qui a provoqué des réunions matinales avec peu de public ou des séances nocturnes qui se terminaient à l’aube.

« El formato fue un éxito, más al proclamarse España campeona siendo en Madrid, pero es verdad que tuvimos algunos problemas. En cuanto terminó la Davis 2019 nos pusimos a trabajar para solucionarlo », explica a . el primer ejecutivo del área de tenis de la compagnie. La pandémie les a empêchés d’organiser Davis 2020, mais ils préfèrent rester sur la partie positive. « Nous avons eu le temps », assure-t-il.

Pour cette raison, il a été demandé d’étendre le tournoi à onze jours et de l’étendre à deux autres villes, l’Autrichienne Innsbruck et l’Italienne Turin, ce qui permettra à tous les jours d’être l’après-midi sauf le samedi, ce qui facilitera la gestion des des horaires. En allant dans deux autres villes, les équipes d’Italie et d’Autriche garantissent des salles pleines, un autre point en faveur des responsables du tournoi.

« Au niveau de la vente de billets, on démontre, et on verra sur la piste, que les changements étaient appropriés », dit-il. rouge, ce qui étaye leur affirmation avec des données : en 2019, ils ont vendu 45 000 billets, et actuellement, ils dépassent déjà de loin ce montant, après avoir vendu 60 000 billets entre les trois villes. Ils espèrent atteindre 80 000 spectateurs entre promotions et invitations, et ils savent que certains spectateurs, comme les Espagnols, attendront de savoir de quel côté de la table l’équipe espagnole s’avance pour acheter sa place.

Cette croissance compense deux impacts durs pour le tournoi : les pertes de Raphael Nadal et Dominique Thiem, deux icônes du tennis mondial et des stades espagnols et autrichiens. Ses décisions ont ralenti la dynamique des ventes de billets. Mais il y a de nouvelles idoles. « En Espagne, le ‘boom’ de Image de balise Carlos Alcaraz nous nous en sortons très bien », déclare le dirigeant de Kosmos Tennis à propos de l’étoile montante de l’équipe espagnole.

Une édition avec trois sites différents dans différents pays ne déforme pas le concept de la « Coupe du monde de tennis » qui Piquer promu comme l’esprit de la proposition avec laquelle il a convaincu la Fédération internationale. « L’essence de la Coupe du monde, c’est que ça se passe tout le temps, sans arrêt. Le fait qu’il y ait plusieurs sites affecte moins. Le dernier championnat d’Europe de football s’est déroulé dans plusieurs pays en même temps », rappelle-t-il. rouge.

La pandémie rendra difficile le déplacement des spectateurs d’autres pays, qui dans le Davis de 2019 représentaient 25% de la capacité à Madrid et cette année tombera à 2%, un chiffre que l’organisation attendait. « Nous mettons beaucoup l’accent sur la promotion locale dans les villes, car les gens voyagent moins », reconnaît l’exécutif.

DE LA CAJA MÁGICA À MADRID ARENA

Dans la capitale espagnole, le tournoi ira de la Caja Mágica, dans le quartier Usera au sud de la ville, à la Madrid Arena de la Casa de Campo, un lieu plus proche du centre. Le responsable de la société organisatrice assure que la raison du changement de lieu est due aux conditions météorologiques.

« La Caja Mágica est un lieu qui est très bien, mais ce n’est pas pour l’hiver. En raison de son emplacement, c’est un lieu parfait pour le Mutua Madrid Open, en mai, printemps-été. En hiver, l’investissement que nous avons dû faire pour un tournoi de tennis en novembre et décembre, ça n’avait pas beaucoup de sens », explique-t-il. rouge.

D’autre part, l’Arena de Madrid et le Palacio de Cristal de la Casa de Campo offrent « un emplacement fantastique, bien situé et connecté » qui est « logistiquement plus simple » à organiser. « Nous avons perdu un peu de capacité, mais nous n’aurions jamais pu atteindre la capacité de la Caja Mágica. »

Sur les 12.500 personnes qui pourraient tenir dans la Caja Mágica, cela passe à 10.300 dans l’Arena de Madrid, et avec une capacité de 80% dans des endroits normaux, ce nombre sera réduit à environ 9.000 spectateurs.

Le tournoi bénéficie du soutien de plusieurs marques et malgré les coupes dans les budgets publicitaires dues à la pandémie, ses organisateurs assurent qu’ils maintiendront les revenus du tournoi dans cette section.

« Pour atteindre la croissance que nous voulions, ce que nous obtenions avant la pandémie avec deux sponsors, maintenant nous le faisons avec quatre. Dans le résultat final, nous dépasserons les données de 2019 », dit-il. rouge.

Parmi ces sponsors, ils proposeront les « Fan Tokens » de la plateforme Socios.com, un type d’actifs numériques qui permettent à leurs détenteurs de choisir certains éléments du tournoi (le message de départ, la décoration des vestiaires des trois équipes ou la conception des boules de fin), et qui peuvent être échangés économiquement. De ces échanges, le tournoi recevra un montant. « Si cela fonctionne comme nous l’espérons, cela peut être une très agréable surprise », déclare le responsable de Kosmos Tennis.

LES ANNONCES D’IMPACT À RETOURNER

Les grandes toiles sont devenues un élément clé pour surprendre dans l’industrie du sport. École marquée Joan Laporta avec le sien contre le Santiago Bernabéu dans la campagne présidentielle de Barcelone, et quelques mois plus tard la Coupe Davis l’a fait, avec le slogan « A Madrid, nous sommes du bon et du mauvais côté ». L’expression se prêtait à une double interprétation après la victoire du Isabel Diaz Ayuso aux élections régionales.

« On voulait faire du bruit, on pensait à une sorte de toile qui choquait et qui était virale, sans manquer de respect à personne. C’était réussi, c’était sur tous les réseaux, télévisions, journaux, c’était juste après les élections. On obtenu ce que nous recherchions. Cela a eu un impact brutal », se souvient-il. rouge.

L’objectif a été plus que atteint. « Depuis 2019, nous étions silencieux, en raison de l’annulation, il était très clair que le tournoi allait se poursuivre à Madrid et nous voulions sortir des méthodes conventionnelles pour faire beaucoup de bruit », ajoute-t-il. rouge.

Son prochain objectif n’est pas seulement de remplir la Madrid Arena, mais d’augmenter le jeune public. Ce ne sera pas via Twitch, car la diffusion télévisée est exclusivement convenue avec Movistar. Mais ils chercheront d’autres méthodes. « Il faut essayer d’attirer à nouveau les jeunes vers les événements sportifs. Si on n’y parvient pas, dans quelques années ce sera difficile », prévient l’exécutif de l’organisateur de la Coupe Davis.