33 jeux indépendants dont nous sommes ravis sur Switch en 2022

C’est une nouvelle année – une année avec beaucoup de 2, peu importe ce que cela signifie – et cela signifie se préparer à beaucoup de choses à espérer. Nous avons déjà couvert 30 jeux qui nous passionnent en 2022, mais il y en a tellement plus que de passer inaperçus : les jeux indépendants ! Alors, pourquoi ne pas braquer nos projecteurs sur certains des jeux les plus petits mais les plus brillants à venir sur Nintendo Switch cette année ?

Bien sûr, nous ne répéterons aucun des jeux qui ont atteint notre grand 30 – cela signifie que vous ne trouverez pas Windjammers 2, OlliOlli World, Card Shark, Outer Wilds, Sports Story, Oxenfree II, TMNT: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, River City Girls 2 ou Hollow Knight : Silksong ici. Au lieu de cela, nous espérons que vous trouverez des jeux que vous ne connaissiez même pas auparavant – nous l’avons certainement fait !



Astroneer – 13 janvier 2022

« Dans cette aventure, les joueurs peuvent travailler ensemble pour construire des bases personnalisées au-dessus ou au-dessous du sol, créer des véhicules pour explorer un vaste système solaire et utiliser le terrain pour créer tout ce qu’ils peuvent imaginer. La créativité et l’ingéniosité d’un joueur sont la clé pour rechercher et prospérer lors d’aventures planétaires passionnantes ! »

Figure 2 : Creed Valley – Février 2022

« Un jeu d’action-aventure se déroulant dans l’esprit humain. Les cauchemars sèment le chaos et les ennemis ont envahi des terres autrefois paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l’esprit, alors que vous vous frayez un chemin à travers des énigmes, des combats de boss musicaux et des environnements uniques. Affrontez vos peurs de front. »

Lord Winklebottom enquête – T1 2022

« Nous sommes dans les années 1920 et le plus grand détective du monde est sur le point de se lancer dans son affaire la plus difficile à ce jour. Heureusement, dans ce monde qui ne ressemble pas tout à fait au nôtre, il n’y a personne de mieux pour résoudre l’affaire que le grand détective et gentleman girafe, Lord Winklebottom. «

Agence de détectives de Chinatown – Printemps 2022

« Un jeu d’aventure mystère qui vous emmènera à travers Singapour et le monde à la poursuite de criminels, de témoins et d’indices. Faites des recherches et des enquêtes dans le monde réel pour résoudre des énigmes et découvrir des pistes, et gérez votre temps et votre argent pour résoudre les cas des clients à la fois bien intentionnés et néfastes. En cours de route, démêlez un réseau de conspirations et de complots qui menacent de pousser la Cité du Lion au bord du gouffre. «

Endling – L’extinction est éternelle – Printemps 2022

« Découvrez ce que serait la vie dans un monde ravagé par l’humanité à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure éco-consciente. Découvrez la force destructrice de la race humaine, car elle, jour après jour, corrompt, pollue et exploite les ressources les plus précieuses et les plus précieuses de l’environnement naturel. »

OMORI – Printemps 2022

« Explorez un monde étrange plein d’amis et d’ennemis colorés. Naviguez à travers le vibrant et le banal afin de découvrir un passé oublié. Le moment venu, le chemin que vous avez choisi déterminera votre destin… et peut-être celui de d’autres aussi. »

Derrière le cadre : les plus beaux paysages – Printemps 2022

« Une expérience relaxante et éloquente qui peut être jouée à n’importe quel rythme. Plongez dans un monde panoramique rempli de couleurs resplendissantes, de magnifiques visuels animés à la main et d’une bande-son fluide et facile à écouter. En tant qu’artiste passionné, recherchez les couleurs manquantes qui donnera vie à vos peintures – tout en vous rappelant de prendre occasionnellement des pauses café et petit-déjeuner qui vous permettront de continuer. Il y a plus que ce que l’on voit, car chaque peinture a une histoire à raconter. »

Afterlove EP – Été 2022

« Un mélange unique de simulation de rencontres, de jeu de rythme et d’aventure narrative, où les joueurs habiteront Rama, un jeune musicien dont la petite amie Cinta est récemment décédée. »

Motif Loco – Été 2022

« A la veille d’un discours historique de la riche héritière Lady Unterwald, une avocate sérieuse, un romancier policier devenu détective débutant et un espion infiltré se retrouvent mêlés à un meurtre, un mystère et, pire encore, une aventure. Maintenant coincés à bord d’un luxueux train à vapeur, à portée de couteau d’un tueur de sang-froid, la course est lancée pour prouver leur innocence une fois pour toutes ! »

Mer d’étoiles – Vacances 2022

» Embarquez pour un voyage de péril et d’émerveillement en tant que guerrier du solstice dans ce RPG au tour par tour inspiré des classiques. Sea of ​​Stars raconte l’histoire de deux enfants du solstice qui combinent les pouvoirs du soleil et de la lune pour exécuter Eclipse Magic, la seule force capable de combattre les créations monstrueuses d’un alchimiste maléfique connu sous le nom de Fleshmancer. »

Little Nemo et les Nightmare Fiends – Fin 2022

« Un jeu de plateforme non linéaire basé sur la bande dessinée révolutionnaire de 1905 de Winsor McCay, Little Nemo in Slumberland, qui suit les aventures d’un garçon de 7 ans dans le monde de ses rêves. Les joueurs contrôlent Nemo et ses 3 amis : chaque personnage a leurs propres pouvoirs uniques pour explorer les nombreux environnements surréalistes alors qu’ils affrontent des Fiends menaçant de détruire à jamais les rêves heureux de Nemo ! »

