33 mèmes sur le moment que Love Quinn a eu dans YOU saison trois

C’est le monde de l’Amour, nous y vivons simplement

La troisième saison de YOU a été l’ère Love Quinn. Elle était légèrement ennuyeuse dans la saison deux, mais elle a maintenant gagné son statut d’icône à part entière. Depuis la diffusion des nouveaux épisodes, les mèmes sont en feu et tout le monde pense la même chose – si Love Quinn me frappait sur la tête et me tuait dans la saison trois de YOU, je dirais merci.

Chacune de ses tenues a été un wow, elle nous a servi du meurtre-chic et nous en avons absorbé chaque dernière minute. Elle est notre reine du chaos préférée, impulsive et séduisante, prouvant que Joe Goldberg ne connaîtrait pas une MILF que vous devriez chérir avec votre vie si elle le giflait au visage. Tout cela est évidemment grandement amplifié par le simple fait que Victoria Pedretti est une actrice incroyable, et le personnage de Love Quinn a tellement de profondeur que vous ne pouvez pas vous empêcher de devenir obsédé par elle – et nous le sommes vraiment.

Voici tous les meilleurs mèmes sur le seul et unique Love Quinn de la troisième saison de YOU. Prendre plaisir.

1. Elle adore les coups de tête, n’est-ce pas ?

2. Fais ce que tu as à faire x

3. Est-ce bien ???

4. À peu près

5. Elle est sauvage x

6. Un waouh

7. Une icône moderne

8. Ok, je mourrais pour elle

9. EST-IL D’accord ?!

10. En voici un que j’ai fait plus tôt !!!

11. Looool précis

12. Je ferais un très bon essai

13. Looool pourquoi est-elle comme ça

14. Mesdames et messieurs, elle

15. Elle fait juste son x

16. YIKES ICI NOUS Y ALLONS ENCORE

17. Je m’occuperai d’elle avec plaisir x

18. Cela

19. C’est sa langue d’amour x

20. Bonk ! Allez-y !

21. Je suis ~nerveux~

22. Simple

23. REGARDEZ

24. Chacun était un service

25. Fier x

26. Terrible x

27. Je vis pour ça

28. Ça a été un RIDE

La représentation de Love Quinn par Victoria Pedretti est tout simplement géniale. En deux saisons, elle nous a fait la détester, l’aimer, la ressentir, la craindre, sympathiser avec elle. elle est incroyable… #YouNetflix pic.twitter.com/lGedcDi8jH – rebecca (@woahmitchell) 21 octobre 2021

29. C’est tout

30. Vous devez la respecter pour cela

31. Le crossover le plus précis

32. Je suis ~émerveillé~

33. REINE

La troisième saison de YOU est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des quiz, des gouttes et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Ces 43 mèmes de la saison 3 de YOU sont encore plus sauvages que Love Quinn elle-même

• Vote : qui est indéniablement le personnage le plus agaçant qu’il n’y ait jamais eu sur VOUS ?

• Êtes-vous plutôt Beck, Love ou Marienne ? Répondez à ce quiz pour le savoir

Lien source