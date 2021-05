33 nouvelles technologiques pour commencer la matinée au courant des dernières | La technologie

La meilleure façon de commencer la semaine: découvrez ce qui s’est passé dans le monde de la technologie pendant que vous prenez votre café du matin, ou allez au travail ou en cours en métro ou en bus. Bienvenue!

Les premières données de Bleu Twitter, l’abonnement payant du réseau social populaire. Cela coûterait 2,99 $ par mois.

Une vidéo a été divulguée montrant Interface Android 12, et il y a ceux qui disent que ça ressemble de plus en plus à iOS …

Parmi les analyses et rapports du week-end, nous soulignons les Revue du realme 8 5G, les bracelets de sport Oppo Band Spory et Style et le robot aspirateur hybride Yeedi 2. Également guide complet de Dropbox en 2021, comment éviter les erreurs de maintenance qui peuvent endommager votre PC, guide d’achat d’une chaise de jeu, qu’est-ce que Google Floc, Applications de guide TV, conseils pour acheter un vélo électrique MOMA, beaucoup plus.

Actualités technologiques

Les cybercriminels utilisent l’excuse de l’amour et de l’argent pour tromper leurs victimes avec des applications malveillantes. Lire les nouvelles

eBay interdit la vente d’objets représentant la nudité, y compris des bandes dessinées et des dessins animés, à partir du 15 juin. Lire les nouvelles

Cloudflare montre comment vous allez mettre fin aux CAPTCHA détestés pour toujours. Lire les nouvelles

Android 12 serait le plus gros changement de conception de ces dernières années, et ce serait la nouvelle. Lire les nouvelles

Twitter Blue: ce serait l’abonnement payant du service, et cela coûterait 2,99 $ par mois. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que Google Floc et pourquoi ce projet a-t-il reçu autant de critiques? Lire le rapport

Téléphones portables

Le Xiaomi Redmi Note 8 à succès aurait une version mise à jour jusqu’en 2021, et ce seraient ses caractéristiques. Lire les nouvelles

Un mobile 5G pour moins de 200 euros? Nous avons testé le tout nouveau realme 8 5G. Lisez notre analyse et notre avis

Meilleurs téléphones pour prendre des photos: ce sont les meilleurs appareils photo dont ils disposent en 2021. Consultez la liste

Ordinateurs et tablettes

Si le son de votre ordinateur ne fonctionne pas, le problème vient de Windows 10. Lire l’actualité

5 disques durs bon marché pour sauvegarder vos fichiers sans dépendre du cloud. Lire le rapport

Chrome pour Windows 10 sera beaucoup plus rapide, et nous vous expliquons comment. Lire les nouvelles

Instagram fonctionne sur la fonctionnalité que vous attendiez pour sa version de bureau. Lire les nouvelles

Erreurs de maintenance courantes dans Windows 10 qui peuvent endommager votre PC et comment les éviter. Lire le rapport

C’est tout ce que le nouveau gestionnaire de périphériques Windows 10 vous permet de faire, et il arrivera à la fin de l’année. Lire les nouvelles

Guide complet de Dropbox en 2021: stockage, gestionnaire de mots de passe gratuit et plus. Consultez le guide

Si vous travaillez sur un ordinateur portable, ces accessoires sont totalement indispensables pour votre quotidien. Lire le rapport

Mode de vie

Nous avons beaucoup testé les premiers bracelets de sport Oppo, le Band Sport and Style. Lisez notre analyse et notre avis

Conseils et guide pour l’achat d’un vélo électrique MOMA: VTT, balade et pliage. Lire le rapport

Cette astuce secrète pour nettoyer sans effort la saleté tenace est si simple qu’elle vous surprendra. Lire les nouvelles

Nous analysons l’un des aspirateurs robots les plus vendus, Yeedi 2 hybrid. Lisez notre analyse et notre avis

Loisirs et jeux

Série Netflix inconnue qui balaie en dehors de l’Espagne et qui en vaut la peine. Lire le rapport

Programmation TV: les meilleures applications de guide TV pour la TNT, Movistar +, Vodafone TV et plus. Consultez la liste

La page PlayStation se lance sur Steam et fait la publicité de 41 jeux et DLC, dont la moitié sont cachés. Lire les nouvelles

Guide d’achat d’une chaise de jeu: différences et comment choisir la meilleure chaise pour jouer. Consultez le guide

Moteur

Le premier service Robotaxi est déjà opérationnel en Chine. Lire les nouvelles

Ils inventent une route capable de recharger les voitures électriques en conduisant. Lire les nouvelles

La science

Les astronomes cherchent des moyens de s’échapper des satellites aveuglants d’Elon Musk: un télescope dans un cratère sur la Lune. Lire les nouvelles

Ce bois transparent remplace le plastique et est 100% recyclable. Lire les nouvelles

La fusée du fondateur d’Amazon transportera 6 passagers dans l’espace en juillet, et il y a une place gratuite pour vous. Lire les nouvelles

Le changement climatique aggrave les déchets spatiaux. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

L’avant-dernier viral TikTok: élever des canards avec des œufs du supermarché. Lire les nouvelles

Un utilisateur d’iPhone 12 découvre que MagSafe et le sable ferreux ne s’entendent pas très bien. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Bon début de semaine!