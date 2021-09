33 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

in

Hier, c’était le grand jour d’Apple. Si vous n’avez pas pu assister à l’événement en direct, voici tous les produits qu’il a présentés, ainsi que d’autres nouvelles pertinentes du jour.

Les nouveaux iPhone 13 avec écran de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, iPad Mini avec 5G, une nouvel iPad, et l’attendu Apple Watch série 7, on vous dit toute l’actualité des nouveaux produits vedettes d’Apple.

Il a été découvert que des millions d’utilisateurs avec des comptes Facebook VIP, ont des règles de modération plus doux. Allez, ils peuvent enfreindre certaines règles et les utilisateurs standard, non …

Les lunettes de réalité augmentée ils veulent être une tendance. Après Facebook, hier Xiaomi a présenté le sien.

Actualités technologiques

Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano… Quel est le meilleur moment pour investir dans les crypto-monnaies ? Lire les nouvelles

Google doit payer pour empêcher l’utilisation de versions modifiées d’Android. Lire les nouvelles

Des millions d'”utilisateurs VIP” pourraient avoir des politiques de modération différentes sur Facebook. Lire les nouvelles

La nouvelle mise à jour pour iPhone et iPad que vous devez installer pour arrêter le dangereux Zero-Click. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Améliorations de l’écran, une encoche plus petite et une plus grande puissance, tout comme les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Mini. Lire les nouvelles

iPhone 13 Pro et Pro Max avec écran 120 Hz, taux de rafraîchissement variable et 1 To de stockage. Lire les nouvelles

Fairphone 4 : design et fonctionnalités filtrées du nouveau mobile modulaire et écologique avec la 5G. Lire les nouvelles

Quels produits Apple ont baissé de prix après la keynote ? iPhone 12, AirPods Pro et plus. Lire le rapport

Le realme GT Neo2 peut être vu sur une affiche officielle dans sa couleur exclusive Black Mint. Lire les nouvelles

Les appareils photo Kodak classiques donnent leur look à l’Oppo Find X3 Pro Photographer Edition. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

L’exécution de Windows 11 sur des ordinateurs Apple avec un processeur M1 ne fait pas partie des plans de Microsoft. Lire les nouvelles

Apple lance le renouvellement de sa tablette la plus populaire, c’est le nouvel iPad. Lire les nouvelles

Nouvel iPad Mini, la surprise d’Apple avec un nouveau design, plus de puissance et 5G. Lire les nouvelles

Samsung facilite le télétravail avec un moniteur webcam intégré qui se cache lorsqu’il n’est pas utilisé. Lire les nouvelles

Mode de vie

L’Apple Watch Series 7 est renouvelée avec un écran amélioré, plus de résistance et une plus grande précision. Lire les nouvelles

Elle ferme sa chaîne YouTube avec 500 000 abonnés après avoir été surprise en train de forcer son fils à poser en pleurant. Lire les nouvelles

Xiaomi mise également sur des lunettes intelligentes et affiche un design de seulement 51 grammes avec écran MicroLED. Lire les nouvelles

Pourquoi y a-t-il du givre dans votre congélateur : ce sont les causes et vous pouvez donc éviter son apparition. Lire les nouvelles

Lessive liquide, en poudre ou en capsule, quelle est la meilleure solution pour laver le linge ? Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

LG ne veut pas être en reste et lance son nouveau téléviseur 325 pouces pour concurrencer le The Wall de Samsung. Lire les nouvelles

Comment changer le SSD PS5 et étendre le stockage étape par étape. Lire les nouvelles

Filtré deux grands films Netflix des semaines avant leur première. Lire les nouvelles

Le fondateur de Telegram met en garde contre le danger pour le cerveau en regardant trop Netflix ou TikTok. Lire les nouvelles

Moteur

Tesla Cybertruck pourrait être retardé jusqu’à fin 2022. Lire l’actualité

La DGT clarifie comment éviter l’une des situations les plus dangereuses lors de la conduite sous la pluie. Lire les nouvelles

Hurtan Grand Albaycín, la voiture de sport rétro née à Grenade. Lire les nouvelles

Mercedes recycle ses airbags et lance une collection de vêtements. Lire les nouvelles

Michelin Uptis : des pneus qui ne crevent ni ne se dégonflent pour les voitures particulières. Lire les nouvelles

Science

En quoi les probiotiques sont-ils différents des prébiotiques et lesquels prendre. Lire les nouvelles

Les scientifiques apprennent aux vaches à aller aux toilettes, une autre facette de la lutte contre le changement climatique. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Dans six ans, les mammouths remettront le pied sur Terre, selon une startup qui va les ressusciter grâce à CRISPR. Lire les nouvelles

Écouteurs musicaux pour malentendants, pour mieux entendre. Lire les nouvelles

Le travail du futur était celui-ci : un renifleur professionnel dans une usine automobile. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!