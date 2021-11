33 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Nous commençons un nouveau mois avec notre tour d’horizon habituel de l’actualité technologique. Que s’est-il passé ce week-end ?

Meta, le nouveau nom de Facebook, commence à se faire remarquer. WhatsApp s’appelle maintenant Meta WhatsApp.

ils dévoilent les premières vraies photos de cartes graphiques Intel, le premier en 20 ans.

Nous recommandons notre Test du téléviseur Samsung QLED Q60A et de Montre Samsung Galaxy Watch 4. Des rapports tels que les meilleurs émulateurs Android pour PC, comment obtenir des vols pas chers et voyager, les 20 meilleurs films d’horreur de la dernière décennie, comment installer Windows 10 et 11 sur votre PC en même temps, comment choisir un accumulateur de chaleur, et bien plus encore.

Actualités technologiques

WhatsApp ajoute Meta à son nom, vous savez donc qu’il fait partie du nouveau Metaverse. Lire les nouvelles

Après Dogecoin et Shiba Inu, les experts recherchent le prochain « hit » et ils ont déjà un candidat. Lire les nouvelles

Roblox ne fonctionne pas : des millions d’enfants ne pourront pas fêter Halloween avec leurs amis virtuels. Lire les nouvelles

10 conseils de l’OCU pour éviter d’être affecté par le changement d’heure. Lire les nouvelles

NVIDIA lance le GPU le plus puissant pour miner des crypto-monnaies, coûte plus de 4 000 euros. Lire les nouvelles

Téléphones portables

iFixit se moque du « démembrement » de la peau de chamois d’Apple à 25 euros. Lire les nouvelles

Cela pourrait être la première vraie image du Xiaomi 12, qui arriverait également dans une version Lite. Lire les nouvelles

Enfin le Samsung Galaxy S21 FE serait présenté au CES 2022. Lire l’actualité

Comment faire des recherches d’images inversées sur Android. Lire le tutoriel

Ordinateurs et tablettes

Ce concept Windows 12 a tout ce qui manque à Windows 11. Lire l’actualité

Qu’est-ce que la nouvelle norme eDisplayPort 1.5 et pourquoi elle permettra d’économiser la batterie des ordinateurs portables. Lire les nouvelles

Comment choisir le meilleur canal WiFi en fonction de la congestion de votre quartier. Lire le tutoriel

Le nouvel iMac Pro miserait sur un mini écran LED à son lancement au premier semestre 2022. Lire l’actualité

Ce sont les premières vraies images des cartes graphiques Intel attendues. Lire les nouvelles

De nouvelles fonctionnalités spécifiques à Windows 11 arriveraient sous la forme d’un nouvel ensemble de mises à jour. Lire les nouvelles

Top 10 des émulateurs Android pour PC. Lire le rapport

Comment avoir deux systèmes d’exploitation sur le même PC : Windows 10 et Windows 11. Lire le tutoriel

Mode de vie

L’astuce virale pour nettoyer votre friteuse sans huile et la laisser comme neuve en quelques secondes. Lire les nouvelles

Comment utiliser Tor pour envoyer des fichiers en toute sécurité. Lire le tutoriel

La Samsung Galaxy Watch 4 en vaut-elle la peine ? Analyse et avis de la nouvelle Active

Comment obtenir des vols pas chers et voyager. Lire le rapport

Guide d’achat d’une alarme maison pas chère avec détecteurs de mouvement. Lire le rapport

Guide pour acheter un accumulateur de chaleur pour chauffer sa maison sans se ruiner. Consulter le guide d’achat

Astuces pour enlever la mauvaise odeur des chaussures avec des produits que vous avez chez vous. Lire les nouvelles

Comment savoir si vous utilisez trop de détergent dans la machine à laver et que vous jetez de l’argent dans les égouts. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Nous avons soumis le spectaculaire téléviseur 55 « Samsung QLED Q60A à toutes sortes de tests. Lire notre analyse et avis

Les 20 meilleurs films d’horreur de la dernière décennie pour profiter d’avoir peur. Consulter la liste

Moteur

Ils créent des bateaux autonomes efficaces qui navigueront sur les canaux d’Amsterdam. Lire les nouvelles

Science

Voici comment danse le robot Boston Dynamics, l’une des meilleures chansons des Rolling Stones. Lire les nouvelles

Ils trouvent un crabe vieux de 100 millions d’années parfaitement conservé dans l’ambre, jusqu’aux derniers poils de ses pattes. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Un homme d’affaires encourt 20 ans de prison pour avoir dépensé 57 000 $ d’un prêt Covid sur une carte Pokémon. Lire les nouvelles

C’est la plus grande roue du monde, et elle vient d’ouvrir à Dubaï. Lire les nouvelles

Que signifie la lettre du DNI et la curieuse raison pour laquelle seules 23 lettres sont utilisées. Lire les nouvelles

