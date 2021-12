33 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

L’actualité tech ne s’arrête jamais alors la voici, ponctuelle à 6h30 du matin, le résumé de l’actualité de ComputerHoy.com

Il est maintenant disponible pour tous les téléphones Android Dossier crypté de Google pour enregistrer des photos et des vidéos privées, qui est sorti il ​​y a quelques mois sur les téléphones Pixel.

Moto Edge X30, Huawei Mate V et la première montre de Google, la Pixel Watch, pourrait être révélé dans un proche avenir.

Nous recommandons notre Courte critique de l’ordinateur portable HP Spectre X360 2021, la Lenovo Yoga Tab 13, le clavier Logitech Mx Keys Mini, et l’aspirateur sans fil Kobold VB100. Nous avons des rapports où nous expliquons que sont les jeux NFT, comment améliorer la connexion de données mobiles, 15 utilisations des lignes de commande Windows, 10 idées cadeaux pour enfants et adultes, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Du jamais vu : ce mobile atteint un score de 10 en réparation, selon iFixit. Lire les nouvelles

Dossier crypté de Google pour enregistrer des photos et des vidéos « privées », désormais disponible sur tous les téléphones Android. Lire les nouvelles

La police nationale prévient que les cybercriminels intensifient leurs campagnes contre les utilisateurs de CaixaBank pour voler leurs données. Lire les nouvelles

Ce sont les emojis les plus utilisés en 2021, et vous les avez sûrement tous utilisés. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Xiaomi pourrait lancer un Redmi 10 2022 inattendu pour dominer la gamme d’entrée. Lire les nouvelles

Voici la première image officielle du Moto Edge X30 quelques jours après sa présentation. Lire les nouvelles

Le Huawei Mate V serait à quelques jours d’être présenté, et concurrencerait le Galaxy Z Flip. Lire les nouvelles

Ce que vous pouvez faire pour rendre votre connexion de données mobile plus rapide. Lire le tutoriel

Ordinateurs et tablettes

15 utilisations de la ligne de commande Windows (CMD) à connaître. Lire le rapport

Comment fonctionne le nouveau clavier sans fil Logitech Mx Keys Mini ? Lire l’analyse et l’opinion

Nous décomposons les avantages et les inconvénients de l’ordinateur portable de bureau HP Spectre x360 2021. Lire notre analyse et avis

Nous avons testé la tablette Lenovo Yoga Tab 13. Lire notre analyse et avis

Comment utiliser un ancien écran d’ordinateur portable comme deuxième moniteur. Lire le tutoriel

Mode de vie

Noël 2021 : 10 idées cadeaux pour les seniors. Lire les nouvelles

Ce seraient les premières vraies images promotionnelles de la Google Pixel Watch. Lire les nouvelles

LEGO troque le plastique contre du bois dans sa nouvelle collection LEGO Home. Lire les nouvelles

Le Thermomix des aspirateurs sans fil ? Nous avons testé le Kobold VB100. Lire notre analyse et avis

Noël 2021 : 10 idées cadeaux pour les enfants. Lire le rapport

Vous avez mal utilisé le réfrigérateur toute votre vie et vous ne le saviez probablement pas. Lire les nouvelles

Les 6 façons les moins chères de chauffer votre maison efficacement. Lire le rapport

Loisirs et jeux

Quels films regarder ce week-end sur Netflix, Disney + et HBO Max : un de l’ouest, un de l’espace et un hommage. Lire les nouvelles

Que sont les jeux NFT ou Play-to-earn, jouer pour gagner de l’argent, et pourquoi ils génèrent tant de controverse. Lire le rapport

Un an plus tard, nous sommes toujours en rupture de stock de PS5, est-ce que ça vaut le coup d’acheter en 2021 ? Lire le rapport

Moteur

Astuces des conducteurs russes pour démarrer la voiture et conduire à moins 50 degrés. Lire les nouvelles

Il s’agit de l’avis de la Garde civile concernant deux éléments que vous devez vérifier dans votre voiture avant de prendre la route. Lire les nouvelles

Les voleurs utilisent des AirTags pour voler des voitures, et vous devez être vigilant. Lire les nouvelles

Science

Le rover lunaire chinois change d’itinéraire pour enquêter sur un mystérieux objet cubique qu’ils ont appelé la maison mystérieuse de la lune. Lire les nouvelles

Le plus grand pont tournant du monde est lancé sur le canal de Suez. Lire les nouvelles

Botto, l’intelligence artificielle qui défie le monde de l’art : il a gagné un million de dollars en vendant ses premières toiles sur NFT. Lire les nouvelles

Cette technologie de pointe a réussi à réduire le rayonnement du sol et de l’air à Tchernobyl. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

IKEA propose à la location une micro maison de 10 mètres carrés pour 1 euro par mois. Lire les nouvelles

Ils imaginent un yacht transparent que l’on pourrait voir sillonner les océans. Lire les nouvelles

Voici à quel point les expressions faciales de cet humanoïde sont réalistes, et il ressemble à un être humain. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l'actualité technologique du jour.