33 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Pour ceux qui sont toujours occupés, le résumé actuel de ComputerHoy.com compile les nouvelles les plus choquantes des dernières heures, liées dans les gros titres.

Beaucoup de gens ne le prennent pas au sérieux, mais le métaverse ça va être quelque chose de très gros… ou un gros fiasco. Google, au cas où, se prépare déjà un nouveau système d’exploitation basé sur la réalité augmentée.

Oppo a présenté hier MariSilicon X, un processeur d’image et de son qui va révolutionner les caméras mobiles, et Verre Oppo Air, un monocle de réalité augmentée qui prend le relais de Google Glass.

On y va encore une fois: Des millions d’iPhone, Galaxy et Raspberry Pi touchés par un bug du WiFi qui expose les données et les mots de passe

Actualités technologiques

Nike se prépare à vendre des vêtements dans le métaverse avec l’acquisition de RTFKT Studios. Lire les nouvelles

Microsoft Teams lance aujourd’hui le cryptage de bout en bout pour les appels vidéo. Lire les nouvelles

Google préparerait un nouveau système d’exploitation axé sur la réalité augmentée. Lire les nouvelles

Des millions d’iPhone, Galaxy et Raspberry Pi affectés par un bug dans le WiFi qui expose les données et les mots de passe. Lire les nouvelles

Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs smartphones haut de gamme. Lire les nouvelles

Téléphones portables

WhatsApp permettra aux administrateurs de supprimer les messages pour tout le monde dans un groupe. Lire les nouvelles

MariSilicon X : c’est l’arme secrète d’Oppo pour porter la photographie et la vidéo mobiles à un autre niveau en 2022. Lire les nouvelles

Huawei continue de miser sur les mobiles pliables : le P50 Pocket sortira le 23 décembre. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Luna est la nouvelle proposition de Dell pour obtenir des ordinateurs portables réparables et écologiques. Lire les nouvelles

Windows 11 se veut le système d’exploitation le plus accessible grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Lire les nouvelles

Mode de vie

Comment partager la loterie de Noël sur WhatsApp pour éviter les problèmes et les malentendus. Lire les nouvelles

12 téléviseurs intelligents sont en vente et peuvent être le cadeau parfait pour ce Noël. Consulter la liste

Les 4 meilleures applications pour payer avec des crypto-monnaies. Lire les nouvelles

Oppo Air Glass, un monocle de réalité assistée qui prend le relais de Google Glass. Lire les nouvelles

Comment fonctionne PayPal ? Guide pour créer votre compte et acheter en ligne en toute sécurité. Lire les nouvelles

Mercadona annonce une nouvelle douceur de Noël que seuls quelques-uns ont pu apprécier l’année dernière. Lire les nouvelles

25 cadeaux de Noël pas chers à moins de 20 euros qui arrivent avant le 24 décembre. Lire le rapport

L’astuce virale pour changer la couleur des boules du sapin de Noël sans dépenser d’argent. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Félicitations aux fans de football, la Liga peut à nouveau être vue en ligne sans intermédiaires. Lire les nouvelles

Fais attention! Ce film pour enfants sur le thème de Noël de Netflix pourrait gâcher la magie de Noël pour vos enfants. Lire les nouvelles

NVIDIA retarde le lancement de tous ses nouveaux graphismes sauf un : le joyau de la couronne sera annoncé très prochainement. Lire les nouvelles

Qu’est-ce que PlayStation Spartacus : l’arme secrète de Sony pour gagner la génération avec la PS5. Lire les nouvelles

Moteur

Radars vides de la DGT : combien y en a-t-il ? Est-il possible de les identifier ? Lire les nouvelles

La pénurie de semi-conducteurs continue de provoquer des fermetures en Espagne et Seat prend des mesures cette semaine. Lire les nouvelles

La voiture qui survivrait à l’apocalypse est mise aux enchères. Lire les nouvelles

La science

Comment éviter que le masque ne se mouille et pouvoir mieux respirer en hiver avec. Lire les nouvelles

Les carrières qu’Elon Musk recommande d’étudier pour ne pas être inutiles à l’avenir. Lire les nouvelles

Un touriste de l’espace effectue la première livraison de nourriture dans l’espace : du maquereau cuit pour les astronautes. Lire les nouvelles

La nouvelle méthode de l’ESA pour nettoyer les débris spatiaux en orbite. Lire les nouvelles

Elon Musk espère implanter ses puces cérébrales Neuralink chez l’homme l’année prochaine. Lire les nouvelles

Quels sont les effets secondaires de la troisième dose du vaccin contre le coronavirus ?. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Le grand hack (et technologique) pour lequel vous ne lancerez plus les diviseurs des boîtes de pizza. Lire les nouvelles

Cet appareil lit vos ondes cérébrales pour réduire le stress et augmenter la concentration et la productivité. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!