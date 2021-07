33 nouvelles technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Nous commençons la semaine en examinant les dernières technologies au cours des dernières heures. Soyez opérationnel en seulement cinq minutes.

Nous savons déjà tout ce que Samsung présentera dans le déballé d’août. On vous en parle dans les premières news liées de la liste.

Il a dû passer par un verrouillage mondial pour que Apple se rend compte que ses appareils photo Mac 720p ne sont pas à la hauteur. les remplacera par une caméra 1080p dans leurs prochaines sorties.

Tout au long du week-end, nous avons publié plusieurs critiques de nouveaux produits et articles actuels. Jette un coup d’œil à l’analyse du moniteur Moto G100, Xiaomi Mi 11i et LG UltraGear Ergo 27GN88A. Nous avons des articles sur Bible de Windows 11, comment connaître le matériel de votre PC sans l’ouvrir, les meilleures alternatives à Gmail, les meilleurs téléphones sans fil si vous utilisez toujours la ligne fixe, des programmes d’il y a 20 ans qui fonctionnent toujours, tout sur les roues abs, comment envoyer des fichiers volumineux par courrier, qu’est-ce que le patreon, guide d’achat de ventilateurs de plafond et bien plus encore.

Actualités technologiques

C’est tout ce que Samsung présentera dans son August Unpacked, et il y a beaucoup de variété et de couleurs. Lire les nouvelles

Nous aurons une nouvelle conception du système de notification et d’alerte dans Windows 11. Lire les nouvelles

Ce sont les nouveaux écouteurs sans fil Nokia que vous pouvez acheter en Europe, et ils sont dotés d’une suppression active du bruit. Lire les nouvelles

Apple abandonne enfin les caméras 720p obsolètes de la gamme Mac. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Il s’agit du Moto G100, le mobile le plus puissant de Motorola. Lire l’analyse et l’avis

Comment fonctionnent les périphériques USB ? Lire les nouvelles

Votre meilleur ami vous aidera à récupérer votre mot de passe sur iOS 15. Lire l’actualité

Où se situe l’étrange Xiaomi Mi 11i ? Lire notre analyse et avis

Si Gmail ne vous convainc pas, voici les meilleures alternatives. Consulter la liste

Ce sont les meilleurs téléphones sans fil que vous puissiez avoir à la maison. Lire le rapport

Ordinateurs et tablettes

JingPad A1, la première tablette commerciale avec Linux. Lire les nouvelles

Façons d’envoyer des fichiers volumineux par courrier électronique en 2021. Lire le rapport

La bible de Windows 11 : nous résolvons tous vos doutes sur le remplacement de Windows 10. Lire le rapport

Des programmes bien connus avec plus de 20 ans que vous ne connaissiez pas continuent de fonctionner sous Windows 10. Lire le rapport

Connaître le matériel qui monte votre PC sans avoir à l’ouvrir. Lire le rapport

Mode de vie

Qu’est-ce que Patreon et comment fonctionne-t-il le meilleur moyen de gagner de l’argent avec votre podcast ou vos créations sur Internet. Lire le rapport

Ventilateurs de plafond : caractéristiques, fonctions, installation et tout ce que vous devez savoir avant d’acheter. Lire le rapport

Pourquoi Lidl et Aldi se ressemblent-ils autant ? Histoire et curiosités des deux grands supermarchés allemands. Lire le rapport

Lidl vend un de ces appareils rares qu’ils utilisent chez Masterchef mais moins cher. Lire les nouvelles

Des mythes sur la perte de poids et la perte de poids auxquels vous ne devriez pas croire. Lire les nouvelles

Ce sont les meilleurs barbecues électriques pour cuisiner sans fumée ni charbon de bois. Lire le rapport

Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une roue pour faire des crunchs. Lire le rapport

5 appareils dont vous avez besoin dans votre cuisine pour en tirer le meilleur parti. Lire le rapport

Loisirs et jeux

Date de sortie et premier trailer de FIFA 22, avec des animations créées avec l’intelligence artificielle. Lire les nouvelles

Nous avons minutieusement testé ce moniteur de jeu incurvé, LG UltraGear Ergo 27GN88A. Lire notre analyse et avis

C’est le jeu rétro le plus cher de tous les temps, près d’un million de dollars. Lire les nouvelles

10 grands jeux Game Pass qui valent la peine d’être essayés si vous ne l’avez pas déjà fait. Lire le rapport

Moteur

La vraie raison pour laquelle 99% des voitures volantes et des taxis ne prendront jamais leur envol. Lire les nouvelles

La science

Richard Branson est en avance sur Jeff Bezos et a déjà volé dans l’espace, mais Blue Origin dit que ce n’est pas vrai. Lire les nouvelles

Il s’agit de la première ferme entièrement automatisée avec des robots et de l’intelligence artificielle. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Sharkbanz Fishing, le premier appareil qui fait fuir les requins pendant la pêche. Lire les nouvelles

Il s’agit de la piscine de plongée la plus profonde au monde, et elle dispose également d’un baby-foot et d’un restaurant. Lire les nouvelles

Ce n’est pas un effet d’optique : c’est Krzywy Domek, la maison tordue. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!