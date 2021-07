33 nouvelles variantes génétiques associées au trouble bipolaire identifiées

in

Le trouble bipolaire est une maladie mentale complexe caractérisée par l’alternance pathologique d’épisodes de type dépressif et d’épisodes thymiques de nature opposée, mieux connus sous le nom de manie ou d’hypomanie.

On estime que cette maladie touche entre 40 et 50 millions de personnes dans le monde. Des personnes célèbres comme l’actrice Catherine Zeta Jones ou l’actrice et chanteuse Demi Lovato souffre de ce trouble mental.

La réalité est que cette maladie mentale chronique a un impact très pertinent sur la vie quotidienne de ceux qui en souffrent et est associée à des complications qui peuvent entraîner une détérioration dans de multiples domaines de la vie si elle n’est pas traitée correctement, ce qui en fait un problème de santé publique très important.

Le trouble bipolaire, une pathologie hautement héréditaire

De nombreuses études ont montré que l’apparition de cette maladie est due à l’interaction complexe de facteurs biologiques et environnementauxIl a été montré que l’héritabilité a un poids très important, estimé à environ 60-85%.

Cependant, l’identification des variantes génétiques impliquées dans l’apparition de la maladie est une tâche ardue, étant donné que les preuves scientifiques recueillies jusqu’à présent indiquent qu’il existe de multiples gènes associés.

Eh bien, la plus grande étude sur l’héritabilité du trouble bipolaire réalisée à ce jour a permis d’identifier 33 nouvelles variantes génétiques liées à cette pathologie mentale, qui représentent également un tournant pour avancer dans la découverte de cibles thérapeutiques et de médicaments pour leur traitement.

Il s’agit d’une recherche collaborative internationale dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Genetics.

Du côté de l’Espagne, les groupes de la CIBER de la Santé de la Menthel (CIBERSAM) dirigé par Edouard Vieta à l’Hôpital Clínic-IDIBAPS et José Antonio Ramos-Quiroga à l’hôpital universitaire de Vall d’Hebron, dans le cadre de la Groupe de travail du Consortium de génomique psychiatrique sur le trouble bipolaire.

Ces dernières années, le développement de nouvelles techniques de recherche permet l’analyse massive de l’information génétique, conduisant à des avancées qui, petit à petit, aideront la communauté scientifique à déterminer avec plus de précision l’origine et la mécanismes biologiques impliqués à la fois dans l’apparition et dans l’évolution de l’évolution clinique de cette maladie.

La plus grande étude sur la génétique du trouble bipolaire

Mieux comprendre la génétique de ce trouble a été l’objectif de cette étude, dans laquelle plus de 7,5 millions de variations communes de la séquence d’ADN de près de 415 000 personnes ont été analysées, dont plus de 40 000 souffraient de trouble bipolaire.

“Il s’agit de l’étude génétique la plus complète de l’histoire sur l’héritabilité du trouble bipolaire, et ses résultats ouvrent une voie pour mieux comprendre comment ce trouble se transmet et développer de nouveaux traitements”, explique Eduard Vieta, directeur scientifique du CIBERSAM, chef du département de psychiatrie à l’hôpital Clínic-IDIBAPS et professeur à l’Université de Barcelone.

À la suite de cette recherche, 64 variants génétiques ont été détectés, dont 33 totalement nouveaux, associés au trouble bipolaire.

Plus précisément, des variantes ont été trouvées en relation avec des gènes impliqués dans des voies biologiques spécifiques liées à la communication neuronale et à la signalisation calcique, qui sont toutes deux très pertinentes pour un fonctionnement optimal du système nerveux central.

Gènes communs à d’autres troubles psychiatriques

L’étude a également détecté des loci génétiques (endroits où sont localisés les gènes) qui avaient été précédemment associés à d’autres pathologies psychiatriques, en particulier à la schizophrénie et dépression majeure.

Ces loci génétiques étaient également associés, bien qu’à un degré moindre, à d’autres troubles tels que l’anorexie, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et les troubles du spectre autistique, ainsi qu’au tabagisme, à la consommation problématique d’alcool et à une mauvaise qualité de sommeil.

En outre, la recherche a détecté que des médicaments déjà utilisés pour le traitement d’autres affections, tels que les antipsychotiques, stabilisateurs de l’humeur et antiépileptiques, les anesthésiques ou les inhibiteurs calciques utilisés pour traiter l’hypertension, sont capables d’agir sur les cibles génétiques du trouble bipolaire.

“Tous ces résultats ouvrent de nouvelles voies de recherche concernant la génération de nouvelles cibles thérapeutiques, ainsi que pour l’étude de la possibilité de réutiliser certains médicaments qui sont utilisés avec d’autres types d’affection pour traiter le trouble bipolaire”, explique-t-il. José Antonio Ramos-Quiroga, chef du service de psychiatrie de l’hôpital universitaire de Vall d’Hebron et du groupe de psychiatrie, de santé mentale et de toxicomanie de l’Institut de recherche de Vall d’Hebron (VHIR) et chercheur principal du CIBERSAM.