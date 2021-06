33e journée de la Primera Iberdrola : aperçu du duel Eibar Femenino

18/06/2021 à 11h30 CEST

Dans un jour de plus, le trente-troisième de la Primera Iberdrola, ils s’affronteront sur Eibar et le Huelva.

le Eibar Femmes vient avec optimisme pour le match de la trente-troisième journée après avoir gagné en tant que visiteur par un score de 1-2 à Logroño Femelle au Las Gaunas, avec des objectifs de Cerceau Oui Mûre. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 32 matchs disputés à ce jour et additionnent le chiffre de 50 buts contre 30 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sportif par Huelva a subi une défaite contre le Valence Femmes lors du dernier match (3-1), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. À ce jour, sur les 31 matchs que l’équipe a disputés en Primera Iberdrola, elle en a remporté 10 avec un bilan de 32 buts marqués contre 41 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Eibar Femmes ils ont gagné quatre fois, ont été battus 10 fois et ont fait match nul deux fois en 16 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui révèlent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. A la maison, le Sportif de Huelva Il a gagné une fois et a fait sept nuls en 15 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade Eibar Femmes pour essayer de briser les statistiques.

Dans le passé, il y a eu d’autres duels entre les deux rivaux et les résultats sont une victoire et une défaite en faveur du Eibar Femmes. La dernière rencontre entre les Eibar et le Huelva Cette compétition s’est jouée en novembre 2020 et s’est soldée par un match nul (2-2).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, on constate que les visiteurs ont un avantage de cinq points par rapport au Eibar Femmes. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 33 points au classement. Pour sa part, Sportif par Huelva il compte 38 points et occupe la dixième position du classement.