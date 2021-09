33e journée de Major League Soccer : aperçu du match d’Atlanta United

in

17/09/2021 à 21h30 CEST

Samedi prochain à 21h30 se jouera le match de la trente-troisième journée de la Major League Soccer, qui affrontera les Atlanta et à DC United dans le Stade Mercedes-Benz.

Les Atlanta United Il est optimiste pour le match de la trente-troisième journée après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition face à lui Cincinnati dans son stade (4-0) et contre lui Ville d’Orlando dans son domaine (3-0). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 24 matches disputés à ce jour en Major League Soccer, marquant 32 buts pour et 28 contre.

Du côté des visiteurs, le DC United réussi à vaincre le le feu de Chicago 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Kamara, il espère donc répéter le résultat, cette fois au stade de Atlanta United. À ce jour, sur les 24 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 10 avec un bilan de 39 buts marqués contre 33 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Atlanta United il a gagné six fois, a perdu trois fois et a fait match nul trois fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le DC United a gagné deux fois et fait match nul quatre fois au cours de ses 13 matchs disputés, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Atlanta United Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Mercedes-Benz et le bilan est de trois victoires et deux défaites en faveur de la Atlanta United. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en août 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 pour le Atlanta.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le Atlanta United avec une différence d’un point. A ce moment, le Atlanta United il compte 33 points et est en septième position. De son côté, l’équipe visiteuse est cinquième avec 34 points.