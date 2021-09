33e journée de Major League Soccer : aperçu du match de Cincinnati

18/09/2021 à 01h31 CEST

Dimanche prochain à 01h30 se jouera le match de la trente-troisième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Cincinnati et à La ville de New York dans le Stade de Nippert.

Les Cincinnati attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la trente-troisième journée après avoir subi une défaite contre lui Atlanta United lors du match précédent par un résultat de 4-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 23 matchs disputés jusqu’à présent et ont une séquence de 23 buts marqués contre 42 buts encaissés.

Du côté des visiteurs, le La ville de New York a dû se contenter d’un match nul 3-3 contre le FC Dallas lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté 10 et a un bilan de 41 buts marqués contre 27 buts reçus.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Cincinnati ils ont réalisé des statistiques d’une victoire, quatre défaites et cinq nuls en 10 matchs joués à domicile, de telle sorte qu’ils se présentent comme une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Dans le rôle de visiteur, le La ville de New York a un bilan de deux victoires, six défaites et trois nuls en 11 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Cincinnati si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de Nippert, entraînant une défaite en faveur de la Cincinnati. Le dernier match auquel ils ont joué Cincinnati et le La ville de New York Dans cette compétition, c’était en avril 2021 et s’est terminée par un résultat de 5-0 pour les visiteurs.

Actuellement, le La ville de New York il est en tête du classement avec 15 points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Jaap stam il se classe à la treizième place avec 20 points à son tableau de bord. Pour sa part, La ville de New York il a 35 points et se classe quatrième du tournoi.