34 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Nous sommes en pleines vacances de Noël, mais le présent technologique ne s’arrête pas. Donc, dans notre tour d’horizon habituel du lundi, nous vous racontons tout ce qui s’est passé au cours du week-end.

Ils suivent annulations d’entreprises leaders au CES 2022, et l’industrie croise déjà les doigts pour atteindre le MWC de Barcelone.

La cartes graphiques en rupture de stock C’est tellement dramatique qu’aux États-Unis ils sont volés sur les PC exposés.

Nous vous recommandons avis sur les écouteurs OnePlus Buds Z2, les ordinateurs portables Huawei Matebook 14s et LG Gram 16Z90P et le chargeur Anker 623. Aussi quelques rapports qui montrent comment contrôler votre mobile avec des gestes, comment obtenir des fichiers factices, comment enregistrer un appel vidéo sur iPhone, guide d’achat d’un mannequin de repassage, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Ce seraient tous les smartphones qui seront présentés dans la première semaine de janvier 2022.

Le CES 2022 subit plus d'annulations et l'industrie se tourne déjà vers le Mobile World Congress 2022 en février.

TikTok renverse Google pour la première fois : Le site Web le plus visité de 2021.

Ils piratent un centre de données HP pour extraire des crypto-monnaies et parviennent à gagner plus de 100 000 euros.

Mis à la porte! Le malware Dridex usurpe l'identité de votre entreprise et vous envoie un e-mail de licenciement pour vous infecter.

Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs appareils de fitness et de sport.

Téléphones portables

L'iPhone 14 Pro et Pro Max auraient plus de RAM que n'importe quel iPhone précédent.

Vous pourrez désormais filtrer les entreprises à proximité sur WhatsApp afin de trouver votre entreprise préférée.

Comment vérifier l'état de la batterie d'un mobile Xiaomi sans rien installer.

Test du chargeur magnétique sans fil Anker 623 pour iPhone 13 et iPhone 12.

Méthodes pour afficher les histoires Instagram en mode navigation privée.

Contrôlez votre mobile Android sans le toucher, avec des gestes de votre visage.

Des applications Android qui vous feront changer votre façon d'utiliser votre smartphone.

Comment enregistrer un appel vidéo sur un iPhone.

Ordinateurs et tablettes

Dans les magasins américains, ils ferment les PC d'affichage avec des cordes et des serrures afin que les GPU ne soient pas volés, en raison du manque de stock.

Nous avons minutieusement testé l'ordinateur portable Huawei MateBook 14s.

Lorem ipsum … comment obtenir des fichiers factices pour les tests dans tous les formats.

On vous dit ce qu'on pense de cet ordinateur portable pour étudier et travailler, LG Gram 16Z90P (2021).

LG brevète un ordinateur portable avec des écrans tactiles des deux côtés du clavier.

Si vous êtes un éditeur de photos, nous avons de mauvaises nouvelles si vous avez Windows 11.

Mode de vie

Amazon a du mal à retenir l'attention des utilisateurs lorsqu'ils discutent avec Alexa.

Il n'y a aucune trace de Spotify HiFi, pourquoi l'audio de haute qualité n'a-t-il pas encore atteint Spotify ?

Comment programmer Alexa pour qu'elle fasse ce que vous voulez lorsqu'elle entend un son.

Après Noël, les Rois : 15 cadeaux qui arrivent à temps et coûtent moins de 100 €.

Guide et conseils pour acheter un mannequin de repassage et ne plus repasser une chemise.

Loisirs et jeux

Certains Google Pixels ne peuvent pas lire de contenu HD sur des plateformes comme Netflix et c'est la raison.

Nous avons testé le casque antibruit OnePlus Buds Z2.

Téléchargez Control gratuitement et conservez-le pour toujours, il a remporté de nombreux prix du jeu de l'année.

Des jeux à jouer après un déjeuner ou un dîner en famille.

Moteur

Il a détruit sa Tesla Model S avec 30 kilos de dynamite en voyant la facture de 21 000 euros pour réparer la batterie (vidéo).

Sciences et culture

Ils inventent une couverture de toit qui repousse la chaleur en été et la piège en hiver.

Ils découvrent un nouveau type de tempête appelé Atmospheric Lake, il peut créer des mares de 1 000 kilomètres de diamètre.

Les curiosités du jour

Sverd i fjell, Swords in the Mountain, ce que signifie ce monument norvégien qui ressemble à quelque chose de Game of Thrones.

Contrôlez l'intelligence artificielle de Google pour chanter des chants de Noël personnalisés avec ses boules de gelée.

