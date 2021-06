34 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

C’est lundi, et cela signifie qu’après la pause du week-end, nous revenons au résumé quotidien pour raconter tout ce qui s’est passé pendant les dernières heures dans le monde de la technologie.

Après avoir balayé le marché des cartes graphiques, il semble que la crise des semi-conducteurs atteint les mobiles: Samsung aurait pu arrêter la fabrication du Galaxy S21 FE en raison d’une pénurie de puces.

est déjà en cours le salon (virtuel) E3 2021, le plus important dans le monde des jeux vidéo. Nous avons assisté en direct Présentations Ubisoft, Xbox et Square Enix, et nous vous racontons les jeux les plus importants qu’ils nous ont montrés.

Pendant le week-end, nous avons publié quelques articles et analyses des derniers produits sur le marché. Ne te perds pas Les tests du mobile Asus Zenphone 8 Flip, du portable Razer Blade 15 et du téléviseur OLED LG C1. Aussi le mode d’emploi Pluto TV, qu’est-ce qu’AVIF, quelles sont les implications juridiques d’être administrateur d’un groupe WhatsApp, comment télécharger des photos et des vidéos instagram, tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une moto électrique, des réfrigérateurs abordables pour faire de la crème glacée, 5 tablettes bon marché qui en valent la peine, les produits les plus curieux de Cecotec, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Microsoft prévoit d’arrêter de prendre en charge Windows 10 en 2025. Lire les nouvelles

NVIDIA ne publiera plus de mises à jour de fonctionnalités pour Windows 7 et Windows 8.1. Lire les nouvelles

Le prochain Samsung Unpacked aurait lieu le 3 août et mettrait en vedette tous ces appareils. Lire les nouvelles

Samsung aurait arrêté la production du Galaxy S21 FE en raison d’une pénurie de puces. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Il s’agit de la fonctionnalité de glisser-déposer d’images et de textes entre les applications dans iOS 15. Lire les actualités

On vous explique comment fonctionne la curieuse caméra rotative de l’Asus ZenFone 8 Flip, dans cette revue complète. Lire notre analyse et avis

5 raisons pour lesquelles le nouveau OnePlus Nord CE 5G peut être le mobile bon marché définitif. Lire le rapport

Qu’est-ce qu’AVIF ? Le format d’image avec lequel Google veut retirer JPG. Lire le rapport

Quelles sont les implications juridiques d’être l’administrateur d’un groupe WhatsApp ? Lire le rapport

Ordinateurs et tablettes

Désormais, votre Chromebook sera mis à jour plus fréquemment, chaque mois. Lire les nouvelles

Comment télécharger des vidéos et des images Instagram depuis votre ordinateur ou votre mobile. Lire le tutoriel

L’Université de Cambridge utilise le graphène pour multiplier par 10 la capacité des disques durs. Lire les nouvelles

5 tablettes à moins de 200 euros pour regarder des vidéos et se divertir en voyage. Lire le rapport

Un ordinateur portable de jeu spectaculaire, le Razer Blade 15. Lire notre analyse et avis

Mode de vie

5 sorbetières pas chères pour faire des glaces saines cet été. Lire le rapport

Les produits les plus curieux de Cecotec, la marque espagnole qui déferle sur Amazon. Consulter la liste

5 caméras de sécurité avec vision nocturne pour surveiller votre maison en vacances. Lire le rapport

Astuces pour nettoyer la climatisation et la préparer à combattre la chaleur estivale. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Nos experts ont mis à l’épreuve l’un des meilleurs téléviseurs haut de gamme, le LG C1 OLED de 48 pouces”. Lire notre analyse et avis

Qu’est-ce que Pluto TV et comment ça marche : configuration, chaînes et tout ce qu’il faut savoir pour regarder la télévision gratuitement. Lire le rapport

Tables magnétiques, les dernières nouveautés en matière de tables pour le télétravail et les jeux. Lire les nouvelles

Récapitulatif de l’E3 2021 sur Xbox et Bethesda Games – Xbox se muscle avec Halo, Forza, Starfield et quelques surprises. Lire le rapport

Résumé de Square Enix Presents 2021 avec beaucoup de Final Fantasy et beaucoup de super-héros Marvel. Lire les nouvelles

Résumé Ubisoft Forward 2021 avec Avatar Frontiers of Pandora et Mario + Lapins Crétins 2 comme protagonistes. Lire les nouvelles

Moteur

RoboMaster TT, les drones éducatifs de DJI pour l’apprentissage de l’intelligence artificielle. Lire les nouvelles

Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une moto électrique : modèles, aide et différences. Lire le rapport

Ils inventent des drones qui localisent les êtres humains par leurs cris. Lire les nouvelles

La science

La vente aux enchères pour voyager avec Jeff Bezos dans l’espace a déjà un gagnant et un prix : 28 millions de dollars. Lire les nouvelles

Le CO2 atmosphérique atteint son plus haut niveau de l’histoire. Lire les nouvelles

Adieu aux appareils portables : le MIT crée un tissu numérique capable de stocker des données vidéo, audio et biométriques. Lire les nouvelles

Les chercheurs créent des vêtements intelligents lavables qui surveilleront notre santé. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Les archéologues trouvent un œuf de poule intact vieux de 1 000 ans… et le cassent accidentellement en laboratoire. Lire les nouvelles

Pour la première fois depuis 3 000 ans, un diable de Tasmanie est né libre en Australie. Lire les nouvelles

Près de 1 000 drones recherchent un léopard échappé d’un zoo en Chine, mais ne le trouvent pas. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!