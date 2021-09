343 dit que Halo 5 ne vient pas sur PC, encore une fois

in

Dans un tweet en réponse à deux créateurs de contenu Halo discutant de la récente fuite de Geforce Now de supposés jeux à venir, Brian Jarrard de 343 Industries a démenti les rumeurs selon lesquelles Halo 5 : Gardiens arrive sur PC. Il a déclaré que même s’il est possible que la liste divulguée fasse référence à “H5: Forge”, il n’est pas prévu que Halo 5 arrive sur PC pour le moment, car l’équipe se concentre sur Halo Infinite et la Master Chief Collection.

Ce sera certainement une déception pour la communauté Halo, car bien que Halo 5 ne soit pas considéré comme le meilleur Halo, c’est toujours le plus récent que nous ayons, et celui qu’une grande partie de la communauté compétitive actuelle est construit au. Il est également exaspérant que ce soit la seule entrée à ne pas sortir sur PC, avec tout le reste couvert par la Master Chief Collection. Bien qu’il soit disponible pour Xbox One, il s’agit d’un trou notable dans la série pour PC, où réside désormais une grande partie de la communauté.

C’était peut-être pour “H5:Forge”, mais je peux confirmer qu’il n’est pas prévu d’amener H5 sur PC. Nous savons qu’il y a une certaine demande pour cela, mais comme nous l’avons déjà dit, pas dans les cartes car le studio est entièrement concentré sur Infinite et MCC. Ne dira jamais jamais, mais rien en cours actuellement – Brian Jarrard (@ske7ch) 13 septembre 2021

Il est logique que 343 veuille se concentrer sur Halo Infinite, étant donné son cycle de développement approximatif. Microsoft et 343 ont vraiment besoin de clouer le jeu, surtout après les critiques des fans. Pendant ce temps, la Master Chief Collection avait ses propres problèmes sur lesquels le studio continue de travailler. Il y a aussi plus de Halo en route dans la série télévisée, qui est toujours en cours de développement.

Pour le moment, Halo Infinite est prévu pour une sortie le 8 décembre pour PC, Xbox One et Xbox Series X/S. La collection Master Chief est disponible dès maintenant pour les mêmes plateformes.