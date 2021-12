343 promet de s’attaquer aux tricheurs de Halo Infinite

Le développeur de Halo Infinite, 343 Industries, a déclaré qu’il ferait des efforts pour lutter contre la tricherie au sein du tireur.

S’adressant à Twitter, le responsable de la communauté John Junyszek a déclaré que la tricherie faisait malheureusement partie des titres gratuits et que le studio publierait des mises à jour pour résoudre ce problème. L’un des problèmes est le manque de fonctionnalités pour signaler les mauvais acteurs dans le jeu, au lieu de devoir se rendre sur un site Web distinct pour informer 343 des tricheurs.

« Malheureusement, la tricherie fait naturellement partie de la prise en charge d’un jeu PC F2P et c’est une chose que nous attendions », a écrit Junyszek.

« Cela ne disparaîtra jamais complètement, mais nous sommes prêts et déterminés à publier des améliorations constantes des systèmes de notre jeu et à prendre des mesures contre les mauvais acteurs. »

Il a poursuivi: « Sautant pour préciser que le libellé des « améliorations des systèmes de jeu » inclut non seulement notre anti-triche, mais aussi le reste du jeu. C’est libellé de cette façon parce que nous ne prenons pas une « fonctionnalité unique » approche, mais une approche anti-triche à l’échelle du jeu. »

La version bêta multijoueur de Halo Infinite a été lancée à la mi-novembre, attirant 272,6 000 utilisateurs simultanés dès le premier jour.

