34e journée de la Major League Soccer : Aperçu du match de Portland Timbers

19/09/2021 à 01:31 CEST

Les Bois de Portland jouera son trente-quatrième match en Major League Soccer contre le Los Angeles FC, qui débutera lundi prochain à 13h30 dans le Parc de la Providence.

Les Bois de Portland affronte la trente-quatrième journée du tournoi avec l’illusion de reprendre sa place après avoir fait match nul 2-2 contre le Rapides du Colorado à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 24 matchs disputés jusqu’à présent, avec 34 buts inscrits contre 41 encaissés.

Concernant les visiteurs, le Los Angeles FC Il venait de remporter ses deux derniers matchs par 1-2 et 3-2, le premier contre le Austin FC loin de chez lui et le deuxième avant lui Véritable lac salé dans son domaine, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Bois de Portland. À ce jour, sur les 24 matchs joués par le Los Angeles FC en Major League Soccer, il en a remporté neuf avec un score de 37 buts pour et 34 contre.

En référence à la performance locale, le Bois de Portland Il a réalisé un bilan de six victoires, trois défaites et deux nuls en 11 matchs joués à domicile, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Dans le rôle de visiteur, le Los Angeles FC Il affiche un bilan de trois victoires, sept défaites et un nul en 11 matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de ses matches à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Parc de la Providence et le bilan est une défaite et un match nul en faveur de la Bois de Portland. De plus, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Bois de Portland et le Los Angeles FC Cette compétition s’est déroulée en juillet 2021 et s’est terminée sur un résultat 2-1 en faveur de la Bois de Portland.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement d’un point en faveur de la Bois de Portland. Les Bois de Portland Il arrive à la rencontre avec 34 points à son casier et occupant la cinquième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Los Angeles FC, est en septième position avec 33 points.