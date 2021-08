35 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Une nouvelle semaine commence, et il n’y a pas de meilleure façon de le faire qu’en jetant un œil aux nouvelles les plus intéressantes du week-end.

Soyez prudent si vous avez un vieux mobile Android: Google a annoncé la version d’Android dans laquelle Les applications Google ne fonctionneront plus.

Google a construit un cristal du temps, qui brise la première loi de Newton et révolutionne les ordinateurs quantiques. C’est tellement révolutionnaire qu’ils ne savent pas si c’est réel…

Parmi les critiques et les rapports du week-end, nous soulignons l’analyse de la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE, du mobile Oneplus Nord 2 5G et de la realme Watch 2 Pro. Aussi les meilleurs sites Web pour suivre les commandes AliExpress, le guide d’achat mémoire RAM sur PC et mobile, les meilleurs thèmes pour économiser la batterie, films cachés sur Netflix, tout ce qu’il faut savoir pour acheter une machine à laver programmable, comment signer des documents sans avoir à les imprimer, comment éviter les escroqueries chez Bizum, et bien plus encore.

Actualités technologiques

Les appels vidéo de groupe avec jusqu’à 1000 téléspectateurs atteignent Telegram, et avec toutes ces nouvelles. Lire les nouvelles

Si vous possédez un ancien téléphone Android, vous ne pourrez plus utiliser les applications Google. Lire les nouvelles

MarIA, l’expert en intelligence artificielle en langue espagnole créé avec le supercalculateur MareNostrum, gratuit pour tous. Lire les nouvelles

Google construit un Time Crystal, mais c’est tellement révolutionnaire qu’ils ne sont pas sûrs qu’il soit réel. Lire les nouvelles

Ce malware Android sait tout ce que vous faites sur l’écran de votre mobile. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Où se trouve le OnePlus Nord 2 5G ? Lire notre analyse et avis

Ce seraient quelques-unes des caractéristiques attendues du Xiaomi Mi 12, et elles vous surprendront. Lire les nouvelles

Les meilleurs thèmes pour économiser la batterie sur les mobiles avec écran OLED. Consulter la liste

Ce serait le nouveau S Pen Pro, et ce sont ses nouvelles fonctions. Lire les nouvelles

Comment signer des documents sans avoir à les imprimer depuis votre mobile. Lire le tutoriel

Comment rechargez-vous votre mobile ? Il en va de même de la terminologie et de la technologie qui la sous-tendent. Lire le tutoriel

Ordinateurs et tablettes

Une tablette qui fonctionne pour tout, Samsung Galaxy Tab S7 FE. Lire notre analyse et avis

Comment vérifier si votre PC possède la puce TPM 2.0 en 3 secondes, et sans rien installer. Lire le tutoriel

Ainsi, nous pouvons avoir des recherches Web plus sûres et plus privées. Consulter la liste

Mémoire RAM : types, différences et combien vous devez avoir sur votre smartphone et votre PC. Lire le rapport

Mode de vie

Ce serait le prix des Samsung Galaxy Buds 2. Lire l’actualité

Une montre idéale pour débuter dans le suivi d’activité, realme Watch 2 Pro. Lire l’analyse et l’avis

Comment éviter les arnaques dans Bizum ? Lire le tutoriel

Guide et astuces pour acheter la meilleure bouilloire électrique selon vos besoins. Lire le rapport

17track et les meilleures pages pour suivre vos commandes d’AliExpress et d’autres magasins internationaux. Consulter la liste

Astuces pour éliminer les odeurs du réfrigérateur et prévenir leur apparition. Lire les nouvelles

Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une machine à laver programmable pour économiser sur votre facture d’électricité. Consulter le guide d’achat

Ce sont les appareils que vous devez débrancher si vous partez en vacances, selon l’OCU. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Films Netflix cachés que presque personne n’a vus et qui valent vraiment la peine. Consulter la liste

Attention à l’achat d’une carte graphique gaming d’occasion, si elle provient du minage de crypto-monnaie. Lire les nouvelles

Si vous achetez un SSD pour la PS5, c’est celui recommandé par le créateur de la console, Mark Cerny. Lire les nouvelles

Moteur

Google aurait pu annoncer à l’improviste l’un des problèmes les plus ennuyeux d’Android Auto. Lire les nouvelles

C’est le dépassement parfait que nous devrions tous faire selon la DGT. Lire les nouvelles

Science

Pourquoi c’est l’une des photographies les plus tragiques et les plus émouvantes de l’histoire des sciences. Lire les nouvelles

La Terre est en train de mourir de la crise climatique, préviennent les scientifiques. Lire les nouvelles

Des dizaines de virus inconnus d’il y a 15 000 ans découverts dans un glacier au Tibet. Lire les nouvelles

La Station spatiale internationale, hors de contrôle par un module russe amarré qui a démarré les moteurs. Lire les nouvelles

Ce sont les meilleurs télescopes pour débutants que vous pouvez acheter sur Amazon. Lire le rapport

Les curiosités du jour

Voici comment ils ont mis fin au minage illégal de bitcoins en Malaisie : 1 000 PC écrasés par un rouleau compresseur (vidéo). Lire les nouvelles

En Corée du Sud, ils vendent des bananes comme celle-ci, et tout le monde devrait faire de même, voyez-vous la différence ? La nouvelle

C’est ainsi qu’un bâtiment de 10 étages est construit en un peu plus de 24 heures. Lire les nouvelles

