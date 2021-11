35 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Le tour d’horizon des nouvelles technologiques de ComputerHoy.com commence. L’endroit idéal pour se tenir au courant de tout ce qui s’est passé ces dernières heures.

Apple surprend tout le monde en annonçant que permettra aux utilisateurs de réparer les iPhones à la maison, et vendra même des pièces détachées et des pièces détachées.

La charge rapide à 100W est le nouveau Saint Graal: OPPO, realme et OnePlus y travaillent.

Quoi de plus sûr, faire un Bizum, ou un transfert ? On vous l’explique dans une des news.

Actualités technologiques

Apple dévie de sa politique de réparation et permettra désormais aux utilisateurs de réparer leur équipement à domicile. Lire les nouvelles

Spotify lance un abonnement aux podcasts qui allouera les fonds de manière intégrée aux créateurs. Lire les nouvelles

Quoi de plus sûr : Bizum ou transfert ?. Lire les nouvelles

Aldi demande aux clients de retourner un produit sur la base de critères microbiologiques. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Les emojis atteignent les états d’Instagram dans sa nouvelle mise à jour. Lire les nouvelles

Samsung pourrait lancer un mobile pliable qui combine les formats du Galaxy Z Fold et du Z Flip. Lire les nouvelles

La course à la recharge rapide a de nouveaux concurrents : OPPO, realme et OnePlus préparent des mobiles capables de charger plus de 100W. Lire les nouvelles

Oubliez de refaire un message vocal sur WhatsApp : vous pouvez désormais mettre en pause et reprendre l’enregistrement sur iOS. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Razer Pro Type Ultra, un clavier mécanique pour travailler ? Lire notre analyse et avis

Comment miner Shiba Inu sans dépenser un euro avec un vieux portable que vous n’utilisez plus. Lire les nouvelles

Mode de vie

Quand commence le Black Friday 2021 sur Amazon ? Ce sont les dates clés. Lire le rapport

Moto Watch 100, c’est la nouvelle smartwatch de Motorola qui renonce à Wear OS. Lire les nouvelles

Lidl lance une annonce importante concernant ses robots de cuisine Monsieur Cuisine. Lire les nouvelles

L’OCU dénonce l’arnaque des huiles d’olive qui se font passer pour extra vierge et que vous pouvez acheter au supermarché. Lire les nouvelles

Huawei Watch Fit New, le renouvellement de votre smartwatch la plus économique. Lire les nouvelles

Nettoyage par vibration : la dernière nouveauté pour nettoyer le verre, la céramique et les surfaces lisses arrive chez LIDL. Lire les nouvelles

Astuces (et choses à éviter) pour tirer le meilleur parti de votre friteuse sans huile. Lire les nouvelles

Le parfait produit maison pour désinfecter et nettoyer votre machine à laver sans effort et éviter les mauvaises odeurs. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Netflix a lancé le site Web que vous visiterez lorsque vous ne saurez pas quoi regarder. Lire les nouvelles

Une nouvelle plateforme de streaming a commencé à voler des séries à Netflix. Lire les nouvelles

Tiger King revient prêt à vous épater à nouveau. Lire les nouvelles

Il y a déjà un trailer pour Spider-Man : No Way Home et c’est tout le spectaculaire qu’on voulait. Lire les nouvelles

Guide d’achat d’un PC gamer : conseils et tout ce qu’il faut savoir pour ne pas se tromper. Lire les nouvelles

Le jeu en nuage est lancé aujourd’hui sur toutes les consoles Xbox. Lire les nouvelles

Moteur

Des signes qui, selon la DGT, indiquent que vous devez arrêter de conduire. Lire les nouvelles

Tesla Model 2 : cela pourrait être la « mini-voiture » électrique. Lire les nouvelles

Préparer le portefeuille : la DGT favorable à l’une des mesures les plus controversées du gouvernement. Lire les nouvelles

Les meilleurs émetteurs Bluetooth pour votre ancien autoradio. Lire le rapport

Sciences et culture

Attention, ces habitudes quotidiennes endommagent votre cerveau. Lire les nouvelles

La résine est la nouvelle huile écologique pour fabriquer du plastique biodégradable, et l’Espagne est la première puissance européenne. Lire les nouvelles

Ce site de la NASA vous permet d’observer la Terre depuis l’espace et de découvrir ce que font nos satellites. Lire les nouvelles

Le café du matin aide à prévenir toutes ces maladies, selon de nouvelles études. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Ils transforment un silo à missiles en un complexe de luxe où vous pouvez être enfermé jusqu’à 5 ans. Lire les nouvelles

Author Clock, l’horloge qui donne l’heure à l’aide de citations littéraires. Lire les nouvelles

Lidl vend un calendrier de l’avent étrange et pratique que vous n’avez probablement jamais vu. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technique du jour. Passe une bonne journée!