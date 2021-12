35 actualités technologiques pour commencer la matinée informés des dernières nouvelles | La technologie

Si vous avez été déconnecté à partir d’aujourd’hui pendant une journée, dans le résumé de ComputerHoy.com, nous vous dirons tout ce qui s’est passé au cours des dernières 24 heures. Bienvenue!

Deux ans plus tard, nous sommes toujours les mêmes : Amazon, Meta et Twitter annoncent qu’ils ne participeront pas au CES 2022 à cause d’Omicron.

Qu’est-ce que web3 ? Elon Musk et le fondateur de Twitter en ont débattu, le nouvel Internet. On vous dit en quoi ça consiste.

Les mobiles 2022 se profilent déjà : l’iPhone 14 Pro aura un capteur de 48 Mpx, première image officielle du Galaxy S22 Ultra, et beaucoup, beaucoup de mobiles pliables.

Actualités technologiques

Le CES 2022 commence à faiblir : les annulations commencent à cause d’Ómicron. Lire les nouvelles

Ce n’est pas Google, c’était le site le plus visité de tout Internet en 2021. Lire l’actualité

Qu’est-ce que Web3, le nouvel Internet qui embrouille Elon Musk et le fondateur de Twitter. Lire les nouvelles

Les évolutions de la facture d’électricité que le Gouvernement prépare pour 2022. Lire l’actualité

Le numéro 606 de Computer Hoy est déjà dans votre kiosque ! Lire les nouvelles

DuckDuckGo développe un navigateur plus rapide et plus privé que Chrome pour les ordinateurs de bureau et les mobiles. Lire les nouvelles

Votez aux ComputerHoy Awards 2021 : finalistes des meilleurs smartphones d’entrée de gamme. Lire les nouvelles

Téléphones portables

Apple passera à 48 Mpx avec son nouvel iPhone 14 Pro en 2022 après des années et des années de capteurs 12 Mpx. Lire les nouvelles

Realme GT2 sortira le 4 janvier et sa version Pro sera top. Lire les nouvelles

Le design du realme GT 2 Pro Master Edition peut être vu avant sa présentation. Lire les nouvelles

2022 sera l’année du pliage, Honor confirme son Magic V. Lire l’actualité

Les premières images officielles du Samsung Galaxy S22 Ultra sont filtrées et ça fait trop penser à un Galaxy Note. Lire les nouvelles

Le Huawei P50 Pocket est visible en vidéo et c’est ainsi que se comporte le nouveau pliage Huawei. Lire les nouvelles

Samsung met un frein à la mise à jour d’Android 12 et de One UI 4.0 en raison d’un certain nombre de problèmes. Lire les nouvelles

Ordinateurs et tablettes

Malgré les promesses faites à la Chine, il a de nombreuses années pour rivaliser avec NVIDIA : sa carte graphique déçoit. Lire les nouvelles

Apple n’abandonnera pas le lancement de nouveaux équipements Intel malgré le succès de son M1. Lire les nouvelles

Tous les ports USB-C ne sont pas Thunderbolt 3 et il y a une grande différence. Lire les nouvelles

L’heure est aux écrans carrés : LG DualUp Monitor au format 16:18. Lire les nouvelles

Comment installer plusieurs systèmes d’exploitation amorçables sur une clé USB. Lire le tutoriel

Comment créer un nouveau compte Hotmail ou récupérer un ancien que vous avez perdu. Lire le tutoriel

25 accessoires qui agrémenteront votre espace télétravail à domicile. Consulter la liste

Comment fonctionne Telegram Web : configuration et tout ce que vous pouvez faire sans utiliser votre mobile. Lire le tutoriel

Mode de vie

Avec cette nouvelle application, vous pourrez contrôler les appareils domestiques depuis votre montre Wear OS. Lire les nouvelles

8 projets à faire à la maison en famille pour Noël. Lire le tutoriel

Cadeaux de Noël de dernière minute qui arrivent à temps pour le 25 si vous les achetez maintenant. Lire les nouvelles

Les meilleures recettes de Noël pour l’alternative de Lidl au Thermomix. Lire le rapport

Vous n’avez pas encore fait vos achats de réveillon ? Ce sont les supermarchés en ligne les moins chers du moment. Lire les nouvelles

Loisirs et jeux

Avez-vous terminé ces 7 séries bien connues ? Le 31 décembre, ils disparaîtront de Netflix. Lire les nouvelles

Les soldes d’hiver commencent sur Steam et un jeu gratuit pour bien commencer Noël. Lire les nouvelles

Moteur

Voici comment Volkswagen veut que les voitures électriques soient rechargées à l’avenir. Lire les nouvelles

7 voitures qui ont été très importantes dans l’histoire de Ford. Lire les nouvelles

Peu de conducteurs savent quoi faire pour prévenir qu’ils vont freiner fortement : il ne faut pas allumer les feux de détresse. Lire les nouvelles

La science

C’est ainsi que le célèbre robot Boston Dynamics veut vous féliciter pour Noël. Lire les nouvelles

Les curiosités du jour

Testeur à la retraite : ils versent 600 euros à des retraités pour avoir fait une vie numérique à l’adolescence. Lire les nouvelles

Votre chat est-il assis devant le clavier pendant que vous faites du télétravail ? Cette curieuse astuce virale explique comment l’éviter. Lire les nouvelles

Cela a été le résumé de l’actualité technologique du jour. Passe une bonne journée!